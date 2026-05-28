Sinner colpito da malessere generale al Roland Garros, ko per una complessa ‘cascata fisiologica’: ecco cosa è successo

Jannik Sinner fuori dal Roland Garros 2026. Il numero 1 del mondo è stato eliminato a Parigi dall’argentino Juan Manuel Cerundolo al termine di un match segnato da un evidente crollo fisico dell’azzurro. Durante la partita, Sinner ha accusato problemi muscolari, crampi, conati di vomito e un malessere generale che ha condizionato in modo pesante la sua prestazione. Al termine dell’incontro, in conferenza stampa, il tennista italiano ha spiegato le proprie condizioni con poche parole, destinate a far discutere: “non avevo più energie, farò dei controlli”. Una dichiarazione che conferma la necessità di approfondire le cause del malessere accusato in campo, non riconducibile in maniera diretta ed esclusiva al caldo che in questi giorni domina a Parigi.

Il malessere di Sinner e le ipotesi mediche dopo il match

L’episodio che ha coinvolto Sinner al Roland Garros ha riacceso l’attenzione sui rischi fisici legati allo sport professionistico praticato in condizioni ambientali estreme. Nel caso specifico, una diagnosi non può essere formulata senza una valutazione clinica diretta, ma gli esperti indicano alcune possibili spiegazioni generali per sintomi come nausea, vomito, crampi e improvviso calo energetico.

“Quando un tennista professionista accusa malesseri improvvisi, come episodi di vomito, le cause esatte richiedono sempre un’attenta valutazione clinica personale che ovviamente nel caso di Sinner non possiamo fare. L’esordio improvviso della sintomatologia del campione ci permette solo di fare qualche ipotesi”, dice all’Adnkronos Salute Andrea Bernetti, professore ordinario di Medicina fisica e riabilitativa all’UniSalento e segretario generale della Simfer (Società italiana di medicina fisica e riabilitativa).

Le parole di Bernetti inquadrano il caso in una prospettiva prudente: il malessere improvviso di Sinner può essere letto solo attraverso ipotesi generali, senza attribuire una causa certa a quanto accaduto durante il match contro Cerundolo.

Caldo estremo, nausea e vomito: la cascata fisiologica negli atleti

Il caldo estremo a Parigi rappresenta comunque un elemento centrale nel quadro complessivo. Secondo Bernetti, quando un atleta di massimo livello affronta una gara in condizioni di forte stress termico, sintomi come nausea e vomito possono inserirsi in un meccanismo fisiologico complesso.

“Quando un atleta della massima categoria si trova a competere in un contesto di stress termico, il fenomeno della nausea e del vomito non è quasi mai un evento isolato, ma la manifestazione di una complessa cascata fisiologica. In particolare, in condizioni di caldo estremo per far fronte alla richiesta muscolare e al tentativo di disperdere il calore verso l’esterno, l’organismo attua una massiccia ridistribuzione del flusso sanguigno. Questo sangue viene ‘spostato’ dal distretto gastrointestinale per essere direzionato ai muscoli in attività, determinando una riduzione del flusso ematico intestinale e un contestuale innalzamento della temperatura interna degli organi profondi”, spiega Bernetti.

Nel tennis professionistico, dove gli scambi possono essere intensi e le partite molto lunghe, il corpo è sottoposto a un equilibrio delicato tra sforzo muscolare, dispersione del calore e mantenimento delle funzioni interne. Quando questo equilibrio si altera, possono comparire crampi da calore, perdita di lucidità, nausea, vomito e un netto calo della performance.

Barriera intestinale, endotossine e risposta infiammatoria

Tra i meccanismi indicati dagli esperti c’è anche il possibile coinvolgimento della barriera intestinale. Lo sforzo intenso in condizioni di caldo può ridurre l’afflusso di sangue al tratto gastrointestinale, compromettendo temporaneamente la stabilità dell’intestino e favorendo una risposta infiammatoria.

“Questa riduzione dell’apporto di sangue può compromettere la stabilità e l’integritità della barriera mucosa dell’intestino, un fenomeno che in letteratura scientifica viene definito come disfunzione della barriera intestinale. Quando la barriera cede, si verifica il passaggio di endotossine batteriche nel circolo ematico, un processo che scatena un’immediata risposta infiammatoria con il rilascio di molecole proinfiammatorie”, aggiunge.

La descrizione del medico evidenzia come il vomito negli atleti non sia necessariamente un sintomo isolato, ma possa essere legato a una serie di reazioni dell’organismo in risposta allo stress fisico e ambientale. In un match ad alta intensità, soprattutto con temperature elevate, la capacità del corpo di gestire calore, sforzo e idratazione diventa determinante.

L’ipotesi di infezioni pregresse e la fragilità fisiologica

Oltre al caldo e allo sforzo, Bernetti richiama l’attenzione anche su possibili condizioni latenti, come una infezione virale gastrointestinale lieve o da poco superata, che potrebbero rendere più fragile l’equilibrio dell’atleta prima ancora dell’ingresso in campo.

“È proprio questa tossicità sistemica, unita alla potenziale irritazione del sistema nervoso centrale dovuta all’accumulo di calore, a stimolare i centri del vomito – prosegue il medico – Questa fragilità fisiologica aumenta molto se l’atleta sta affrontando o ha da poco superato una infezione virale gastrointestinale anche lieve, condizioni latenti che alterano il delicato equilibrio idrico ancor prima di scendere in campo. Ribadisco come queste sono le cause generiche di episodi simili, nello specifico non possiamo conoscere cosa purtroppo ha portato al malessere del campione che speriamo si rimetta presto”.

Il quadro resta quindi aperto. Nel caso di Jannik Sinner, saranno gli accertamenti medici a chiarire l’origine del malessere. La certezza, al momento, è che l’azzurro ha chiuso il proprio percorso al Roland Garros 2026 in condizioni fisiche difficili, dopo aver accusato sintomi evidenti durante la partita.

Tennis e caldo estremo: l’allarme della Sima

Il caldo non è l’unico fattore da considerare, ma rientra in modo significativo nel quadro complessivo. A sottolinearlo è anche la Società Italiana di Medicina Ambientale, che aveva già richiamato l’attenzione sui rischi per tennisti, raccattapalle e spettatori a causa del caldo estremo registrato a Parigi.

“Quanto accaduto conferma purtroppo il nostro allarme relativo ai rischi dell’attività sportiva con temperature elevate”, afferma la Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) che solo due giorni fa aveva ricordato i rischi che corrono tennisti, raccattapalle, spettatori a causa del caldo estremo registrato a Parigi.

La sconfitta di Sinner, secondo la Sima, riporta al centro del dibattito la sicurezza delle competizioni sportive quando le temperature salgono e l’esposizione al sole si combina con sforzo fisico prolungato, superfici calde e recuperi insufficienti.

I rischi sanitari per i tennisti durante le partite con alte temperature

Nel tennis, gli effetti del caldo possono accumularsi nel corso del match. Le partite possono durare ore e richiedere continui scatti, cambi di direzione, fasi di recupero brevi e concentrazione costante. Secondo Alessandro Miani, presidente della Sima, questo rende il tennis uno sport particolarmente esposto ai rischi sanitari legati alle alte temperature.

La sconfitta di Sinner “dimostra che il tennis è uno sport ad alto rischio quando si gioca con temperature elevate – spiega il presidente Sima, Alessandro Miani – I principali rischi sanitari per i giocatori sono disidratazione, squilibri elettrolitici, crampi da calore, esaurimento da calore, sincope, colpo di calore, rabdomiolisi, danno renale acuto, riduzione della performance cognitiva e motoria, ustioni solari e rash da calore. Nel tennis, dove le partite possono durare ore, si sommano esposizione solare, sforzo intermittente ad alta intensità, superfici che accumulano calore, umidità, ridotta ventilazione e tempi di recupero spesso insufficienti”.

Le parole di Miani evidenziano un punto centrale: il caldo nel tennis non incide solo sulla resistenza fisica, ma può avere effetti anche sulla performance cognitiva e motoria. La capacità di prendere decisioni rapide, mantenere la lucidità nei momenti chiave e gestire la fatica può ridursi progressivamente quando l’organismo è sottoposto a un carico termico elevato.

Temperatura percepita in campo e protocolli di sicurezza

La Sima sottolinea inoltre che, nelle competizioni sportive, non è sufficiente considerare solo la temperatura dell’aria indicata dalle stazioni meteo. Sul campo, infatti, il calore percepito può essere molto diverso e dipendere da fattori come umidità, radiazione solare, vento, ombra disponibile e materiale della superficie di gioco.

“Come abbiamo già detto, non basta misurare la temperatura dell’aria indicata dalle stazioni meteo: occorre valutare il calore percepito realmente sul campo, integrando umidità, radiazione solare, vento, ombra disponibile e materiale della superficie. La protezione della salute non può essere lasciata alla percezione individuale del giocatore o alla sola temperatura dell’aria: servono indicatori ambientali corretti, protocolli chiari, formazione del personale e misure di raffreddamento già predisposte prima che compaiano i sintomi. Nel tennis, la domanda non è più se il caldo possa interferire con la gara, ma quando il campo diventa un ambiente non sicuro per chi gioca, lavora o assiste”, conclude Miani.

Il caso di Sinner eliminato dal Roland Garros 2026 diventa così anche un segnale d’allarme più ampio sulla gestione delle partite in condizioni climatiche estreme. Il malessere accusato dal numero 1 del mondo contro Juan Manuel Cerundolo non consente conclusioni cliniche specifiche, ma riporta al centro il tema della tutela della salute degli atleti, dei lavoratori in campo e del pubblico durante gli eventi sportivi esposti a temperature elevate.

Sinner farà controlli dopo il Roland Garros

Dopo il crollo fisico e l’eliminazione da Parigi, l’attenzione si sposta ora sulle condizioni di Jannik Sinner e sugli accertamenti annunciati dallo stesso tennista. “Non avevo più energie, farò dei controlli”, ha detto l’azzurro dopo la partita.

La sconfitta contro Cerundolo chiude il cammino di Sinner al Roland Garros 2026, ma lascia aperti interrogativi sulle cause del malessere che lo ha colpito in campo. Tra crampi, vomito, problemi muscolari, caldo e possibile stress fisiologico, il caso conferma quanto il tennis di alto livello sia esposto a variabili fisiche e ambientali capaci di incidere profondamente sull’esito di una partita.