Maltempo Lombardia, violente grandinate nel Bresciano: chicchi fino a 4-5cm a Bagnolo Mella | VIDEO

La grandine è diventata la protagonista in questo pomeriggio segnato dalla forte instabilità al Centro-Nord. Dopo aver raggiunto dimensioni notevoli nel Veronese e nel Reggiano, altra grandine grossa si registra nel Bresciano, nel temporale che ha colpito la provincia nel pomeriggio odierno, in particolare la zona tra la Bassa e il Garda. Chicchi fino a 4-5cm di diametro sono stati registrati a Bagnolo Mella, dove sono caduti anche 33mm di pioggia finora. Le immagini a corredo dell’articolo mostrano tutta la violenza del fenomeno, alla luce della quale è facile immaginare danni ad auto, oggetti esterni e coltivazioni. Colpiti anche i Comuni di Lonato e Montichiari. Interventi per rami divelti dalle forti raffiche di vento, sui 40km/h, anche nella zona di Ghedi. Segnaliamo anche 14mm di pioggia a Brescia. Il temporale sta investendo anche il Cremonese, dove segnaliamo 20mm di pioggia a Solarolo.

Questi fenomeni estremi sono favoriti dalla tanta energia in gioco nell’atmosfera dopo giorni di forte caldo: dallo scontro con masse d’aria più fredda, si generano forti temporali in grado di provocare nubifragi, grandine grossa e forti raffiche di vento. Prestare massima attenzione.

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