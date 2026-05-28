Maltempo Emilia Romagna, forti temporali tra Reggiano, Piacentino e Parmense: grandine grossa a Collagna

L’instabilità si è accesa anche in Emilia Romagna, in questo pomeriggio segnato da forti temporali nelle regioni del Centro-Nord, dal Veneto, colpito dai fenomeni più estremi, fino a Lazio e Campania. In particolare, i temporali sono in atto nel settore più occidentale della regione emiliana. Un forte temporale è in atto sull’alto Appennino Reggiano, tra l’Alpe di Succiso, Succiso Nuovo, Miscoso, Ligonchio, Sologno, Busana e Cervarezza. Grandine di grandi dimensioni si è abbattuta su Collagna, località del Reggiano a 870 metri s.l.m.. Forti temporali stanno colpendo anche tra Parmense e Piacentino nella zona tra Farfanaro, Cereseto e Pilati e nel Piacentino al confine con la Liguria. Prestare massima attenzione a possibili nubifragi, grandine e forti raffiche di vento.

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