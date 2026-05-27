Fabio Peron eletto direttore del Dipartimento di Culture del progetto dell’Università Iuav di Venezia

Fabio Perón è stato eletto direttore del Dipartimento di Culture del progetto, l’unico dipartimento dell’Università Iuav di Venezia che riunisce l’intero corpo docente dell’ateneo, già al primo turno di votazione, superando la candidatura di Laura Fregolent e raggiungendo la maggioranza assoluta richiesta dal regolamento elettorale. L’elezione al primo turno rappresenta il dato più rilevante della consultazione, perché conferma il raggiungimento immediato della maggioranza assoluta prevista dal regolamento elettorale per l’elezione diretta del nuovo direttore del dipartimento.

I risultati della votazione all’Università Iuav di Venezia

Alle votazioni hanno partecipato 155 elettrici ed elettori su 173 aventi diritto, superando il quorum necessario di 87 votanti per la validità della consultazione. Lo scrutinio ha registrato 155 votanti e 10 schede bianche.

I voti validi sono stati così ripartiti: Fabio Peron: 92 voti e Laura Fregolent: 53 voti. Con 92 preferenze, Peron ha superato la soglia degli 87 voti necessari per l’elezione diretta alla prima votazione, mentre la candidatura di Laura Fregolent si è fermata a 53 voti.

Il Dipartimento di Culture del progetto

Il Dipartimento di Culture del progetto è l’unico dipartimento dell’Università Iuav di Venezia che riunisce l’intero corpo docente dell’ateneo. La direzione del dipartimento assume quindi un ruolo centrale nella vita accademica dell’ateneo veneziano, anche in ragione della sua configurazione unica all’interno dell’università.

Professore ordinario di fisica tecnica ambientale all’Università Iuav di Venezia, Fabio Peron insegna discipline legate al controllo ambientale, alla fisica dell’edificio e all’illuminotecnica. Dal 1998 svolge attività didattica e di ricerca nell’ateneo veneziano sui temi della sostenibilità ambientale, dell’efficienza energetica e della qualità degli spazi costruiti.

Coordina, inoltre, il laboratorio di fisica tecnica ambientale FisTec. È stato anche presidente del Presidio di qualità, membro del Senato accademico e del Nucleo di valutazione dell’Ateneo.

Il nuovo direttore del Dipartimento di Culture del progetto dell’Università Iuav di Venezia porta alla guida del dipartimento un profilo accademico legato ai temi della fisica tecnica ambientale, della sostenibilità ambientale, dell’efficienza energetica e della qualità degli spazi costruiti.