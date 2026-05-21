Faglie come canali: così i fluidi sotterranei scatenano l’effetto domino nei terremoti dell’Appennino

Il monitoraggio della migrazione dei fluidi nella crosta terrestre apre una nuova era nella comprensione dei terremoti, svelando i meccanismi invisibili che collegano tra loro le scosse più distruttive. Un team internazionale di ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), della University of California Berkeley e dello United States Geological Survey (USGS) ha sviluppato un metodo innovativo che dimostra come questi processi sotterranei siano strettamente correlati con la sismicità, specialmente durante le sequenze più intense. La ricerca, intitolata “Temporal and spatial changes in Seismic Attenuation Associated with Inferred Fluid Migration in the 2016 Central Apennines Earthquake Sequence” e pubblicata sul Bulletin of the Seismological Society of America, ha analizzato nel dettaglio la crisi sismica dell’Appennino Centrale tra Amatrice, Visso, Norcia e Capitignano, avvenuta tra il 24 agosto 2016 e la fine di febbraio 2017. Lo studio ha decodificato le variazioni temporali dell’attenuazione delle onde sismiche, individuando i segnali precisi del movimento di fluidi pressurizzati lungo le faglie.

Il ruolo della CO₂ e il collasso delle faglie vicine

L’analisi si concentra sulla complessa evoluzione dei fenomeni geologici profonda. Nello specifico del caso analizzato, la migrazione di CO₂ ad alta pressione, innescata dal terremoto di Amatrice del 24 agosto 2016, di magnitudo 6.0, potrebbe aver contribuito a indebolire le faglie vicine e a favorire altri eventi sismici come il terremoto di Norcia del 30 ottobre 2016, di magnitudo 6.5. Gli scienziati hanno individuato un comportamento dinamico delle strutture rocciose, che si trasformano radicalmente prima e dopo il rilascio di energia elastica.

“Prima di un terremoto importante – spiega Luca Malagnini, Dirigente di Ricerca dell’INGV e primo autore dello studio – le faglie possono comportarsi come superfici impermeabili, capaci di ostacolare il movimento dei fluidi nella crosta terrestre. Quando però una faglia, o un sistema di faglie, si attiva durante un forte terremoto, può cambiare comportamento e diventare un canale altamente permeabile, consentendo la migrazione dei fluidi crostali sia verticalmente sia lateralmente”.

Nuove prospettive per la valutazione della pericolosità sismica

Questo fenomeno di sblocco e migrazione fluida non è un caso isolato. Gli autori della ricerca hanno notato che il comportamento appena descritto, che può produrre una serie di eventi di elevata magnitudo, è tipico delle grandi sequenze sismiche dell’Appennino Centrale (e forse dell’intero Appennino), e hanno evidenziato come l’analisi delle onde sismiche osservate durante la crisi del 2016-2017 possa aiutare a rilevare episodi di migrazione di fluidi ad alta pressione che avvengono nella crosta terrestre.

La scoperta offre uno strumento in più per la gestione delle emergenze in tempo reale. In futuro, il monitoraggio delle variazioni temporali dei parametri che regolano la dissipazione dell’energia elastica trasportata delle onde sismiche potrebbe contribuire a migliorare la valutazione dell’evoluzione della pericolosità sismica, nello spazio e nel tempo, durante una sequenza sismica.