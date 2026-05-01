Festa del Lavoro, Pichetto: “gratitudine ai lavoratori impegnati nei settori dell’ambiente e dell’energia”

In occasione della Festa del Lavoro, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin richiama l’attenzione sul valore del lavoro come pilastro della società e sulle sfide ancora aperte per garantire occupazione stabile e dignitosa. “Un lavoro sicuro e dignitoso è il fondamento di una società civile. La Festa dei Lavoratori sia un’occasione per riflettere sulle incertezze e le difficoltà che il Governo, anche con il più recente provvedimento approvato in Consiglio dei Ministri, intende superare. Un pensiero di gratitudine va a tutti i lavoratori impegnati nei settori dell’ambiente e dell’energia – dall’economia circolare alle rinnovabili – che con il loro impegno sostengono concretamente la transizione di cui il Paese ha bisogno“: ad affermarlo in una nota è il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto in occasione della Festa del Lavoro. La Festa dei Lavoratori, celebrata ogni anno il 1° maggio, è una ricorrenza dedicata ai diritti dei lavoratori e alle conquiste sociali ottenute nel tempo. Rappresenta un momento di memoria e riflessione, ma anche un’occasione per guardare al futuro del lavoro, promuovendo condizioni più eque, sicure e sostenibili per tutti.