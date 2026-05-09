Festa della Mamma: una su 2 riceve in regalo piante e fiori

Fiori e piante si confermano i doni più gettonati per la Festa della Mamma, scelti da quasi un italiano su due (46%), con un distacco netto rispetto ad accessori come gioielli, bigiotteria e profumi, fermi al 19%. È quanto emerge da un’indagine online di Coldiretti in vista della ricorrenza del 10 maggio. Più distaccate le altre scelte: dolci e mancati regali si attestano entrambi al 14%, mentre solo il 7% opta per un’esperienza, come un pranzo al ristorante, un soggiorno o una giornata in agriturismo. In occasione della festa, i mercati di Campagna Amica si animano con iniziative diffuse su tutto il territorio nazionale, a partire dall’appuntamento di Roma al Circo Massimo. In programma degustazioni, proposte a tema, consigli degli agricoltori sulla scelta di fiori e piante e momenti simbolici dedicati alle mamme. L’iniziativa completa è consultabile sul sito www.campagnamica.it.

La primavera offre un’ampia gamma di fiori da regalare: ranuncoli, peonie, camomille, rose, fiordalisi, ortensie e limonium. Una varietà che consente di personalizzare il dono in base ai gusti, giocando su colori, profumi e composizioni. Accanto ai fiori recisi, trovano ampio spazio anche le piante ornamentali, sempre più apprezzate per la loro durata nel tempo: gerani, dipladenie e petunie restano tra le scelte più diffuse. Soluzioni versatili che si adattano a balconi, terrazzi e ambienti domestici, dalle zone verdi agli interni.

Il consiglio degli operatori del settore è di privilegiare prodotti di origine nazionale, acquistati direttamente dai produttori o nei mercati contadini di Campagna Amica, per garantire qualità e sostenere la filiera agricola italiana. Un settore, quello florovivaistico, composto da migliaia di imprese impegnate nella valorizzazione del “verde made in Italy”.

Sul fronte delle iniziative sociali, si inserisce anche la Race for the Cure, promossa da Komen Italia, che nel fine settimana coinvolge Roma e altre città italiane nella raccolta fondi per la ricerca. Per l’occasione, proprio al mercato di Campagna Amica al Circo Massimo, in via di San Teodoro, tutte le mamme saranno omaggiate con un fiore: un gesto simbolico che unisce solidarietà, attenzione alla salute e promozione del territorio.