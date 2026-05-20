Fionda spaziale verso l’ignoto: la sonda Psyche usa Marte come trampolino | FOTO

La sonda Psyche della NASA ha completato con successo il suo passaggio ravvicinato a Marte il 15 maggio, arrivando a 4.609 km dalla superficie del pianeta. Questa manovra di flyby ha sfruttato l’assist gravitazionale di Marte per fornire una spinta cruciale alla velocità e regolare il piano orbitale del veicolo spaziale senza utilizzare il propellente di bordo, lanciandolo nel suo viaggio verso l’asteroide Psyche, ricco di metalli. Ora la sonda si dirige direttamente verso la fascia principale degli asteroidi, situata tra Marte e Giove. Subito dopo il superamento del pianeta, il team di volo ha analizzato i segnali radio tra la sonda e il Deep Space Network (DSN) della NASA, il sistema globale dell’agenzia per le comunicazioni interplanetarie, confermando la perfetta traiettoria del viaggio.

Una spinta invisibile e una falce di Marte inaspettata

I calcoli degli ingegneri si sono rivelati millimetrici, ma l’emozione nella sala controllo è stata comunque altissima durante le fasi cruciali del passaggio ravvicinato. “Sebbene fossimo fiduciosi nei nostri calcoli e nel piano di volo, monitorare il segnale Doppler del DSN in tempo reale durante il flyby è stato comunque emozionante“, ha dichiarato Don Han, responsabile della navigazione di Psyche presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA nella California del Sud. “Abbiamo confermato che Marte ha dato al veicolo spaziale una spinta di 1.000 miglia all’ora e ha spostato il suo piano orbitale di circa 1 grado rispetto al Sole. Ora siamo in rotta per l’arrivo all’asteroide Psyche nell’estate del 2029“.

Nei giorni precedenti e durante l’approccio ravvicinato, tutti gli strumenti di Psyche sono stati accesi per le operazioni di calibrazione, inclusi gli imager, i magnetometri e lo spettrometro a raggi gamma e neutroni. L’incontro planetario ha offerto alla missione una preziosa prova generale per quando raggiungerà l’asteroide Psyche e, come bonus, ha catturato immagini di Marte da una prospettiva rara.

Poiché Psyche si è avvicinata a Marte da un angolo di fase elevato, il pianeta è apparso come una sottile falce nei giorni precedenti l’approccio ravvicinato, illuminato dalla luce solare riflessa dalla sua superficie. Nelle osservazioni dell’imager multispettrale della sonda, la falce è apparsa più luminosa e si è estesa più a lungo attorno al disco del pianeta rispetto al previsto a causa del forte scattering della luce solare attraverso l’atmosfera polverosa del pianeta.

Una calibrazione di squadra nel profondo dello Spazio

Mentre Psyche passava dai cieli notturni di Marte a quelli diurni, ha scattato una rapida serie di immagini della superficie proprio nel momento del massimo avvicinamento, accumulando un prezioso tesoro visivo e scientifico. “Abbiamo catturato migliaia di immagini dell’avvicinamento a Marte e della superficie e dell’atmosfera del pianeta al momento del massimo avvicinamento. Questo set di dati offre opportunità uniche e importanti per calibrare e caratterizzare le prestazioni delle telecamere, nonché per testare le prime versioni dei nostri strumenti di elaborazione delle immagini in fase di sviluppo per l’uso sull’asteroide Psyche“, ha affermato Jim Bell, responsabile dello strumento imager di Psyche presso l’Arizona State University (ASU) a Tempe. “Mentre il veicolo spaziale continua il suo viaggio dopo il flyby, continueremo l’imaging di calibrazione di Marte per il resto del mese mentre si allontana in lontananza“.

Questo sforzo non è stato isolato. Diverse missioni hanno fornito immagini di superficie e atmosferiche complementari, oltre a dati di navigazione. Tra queste, i rover Perseverance e Curiosity della NASA, gli orbiter Mars Reconnaissance Orbiter e 2001 Mars Odyssey, insieme alle sonde Mars Express e ExoMars Trace Gas Orbiter dell’ESA. Oltre alle immagini, i magnetometri potrebbero aver rilevato l’onda d’urto di prua (bow shock) di Marte, mentre lo spettrometro raccoglieva dati da confrontare con i modelli esistenti.

Rotta verso il cuore di un antico pianeta

Con Marte ormai alle spalle, la sonda riprenderà presto a utilizzare il suo sistema di propulsione solare-elettrica per puntare dritto verso la fascia principale degli asteroidi. L’obiettivo finale resta l’affascinante asteroide Psyche, largo circa 280 km. Si ritiene che questo corpo celeste sia il nucleo parziale di un planetesimo, uno dei mattoni fondamentali che componevano i pianeti primitivi.

Se l’asteroide si rivelasse davvero il nucleo metallico di un antico pianeta mancato, potrebbe offrire una finestra unica e senza precedenti sui segreti racchiusi nell’interno profondo dei pianeti rocciosi come la Terra. “Abbiamo anticipato il flyby di Marte per anni, ma ora è completato. Possiamo ringraziare il Pianeta Rosso per aver dato al nostro veicolo spaziale una fionda gravitazionale fondamentale per spingersi più lontano nel Sistema Solare“, ha concluso Lindy Elkins-Tanton, principal investigator per Psyche presso l’Università della California, Berkeley. “Avanti verso l’asteroide Psyche!“