Forte terremoto in Giappone: scossa a Est di Honshu | DATI e MAPPE

Un terremoto magnitudo 6.6 ha colpito oggi la costa orientale dell’isola di Honshu, in Giappone. Secondo i dati ufficiali rilasciati dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), la scossa tellurica si è verificata esattamente alle ore 20:22 locali (corrispondenti alle 13:22 in Italia e alle 11:22 UTC). L’epicentro è stato localizzato in mare aperto, al largo della costa. L’ipocentro dell’evento è stato collocato ad una profondità significativa di 78 km sotto la crosta terrestre.

La dinamica geologica: perché la terra trema in Giappone

Il territorio giapponese sorge in un contesto geodinamico di estrema complessità, trovandosi proprio lungo la cosiddetta Cintura di Fuoco dell’Oceano Pacifico. In questa specifica regione, antistante la costa orientale di Honshu, la fenomenologia sismica è dominata da meccanismi di convergenza tra placche litosferiche. In particolare, la Placca Pacifica sprofonda inesorabilmente sotto la Placca di Okhotsk (spesso considerata un’estensione della Placca Nordamericana) al ritmo di circa 8-9 cm all’anno.

Questo scivolamento continuo genera un attrito colossale tra le 2 enormi masse rocciose, causando un accumulo progressivo di stress tettonico nel corso dei decenni. Quando l’energia elastica accumulata supera il limite di rottura dei materiali coinvolti, si libera in modo improvviso sotto forma di onde sismiche. La profondità di 78 km registrata per l’evento odierno suggerisce che la rottura sia avvenuta all’interno della placca in subduzione, lungo il cosiddetto piano di Wadati-Benioff, una dinamica tipica di questa complessa zona di collisione.

Sismicità storica segnata da eventi devastanti

L’area marittima interessata dal terremoto odierno possiede una storia sismica densa e spesso tragica, essendo una delle zone con il più alto rilascio di energia sismica al mondo. L’evento che ha segnato in modo indelebile la memoria collettiva è senza dubbio il grande terremoto del Tohoku dell’11 marzo 2011. Quel catastrofico sisma di magnitudo 9.1, sprigionatosi poco più a Sud rispetto alle coordinate di oggi e a una profondità inferiore, innescò uno tsunami devastante che spazzò via intere città costiere e provocò la grave crisi nucleare della centrale di Fukushima Dai-ichi.

Tuttavia, il record storico della regione è costellato da innumerevoli altri terremoti di magnitudo superiore a 7, spesso raggruppati sotto il nome di “terremoti di Sanriku” (con eventi distruttivi registrati nel 1896 e nel 1933). Questa elevatissima e ininterrotta frequenza di forti scosse ha costretto il Giappone a diventare pioniere nella prevenzione, sviluppando i più avanzati sistemi di allerta precoce e le più severe normative ingegneristiche antisismiche, nel tentativo di convivere con una forza geologica impossibile da domare.