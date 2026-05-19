Forte terremoto nelle isole Vanuatu: scossa al largo di Port Vila | DATI e MAPPE

Una forte scossa di terremoto magnitudo Mwp 5.9 ha colpito l’arcipelago delle isole Vanuatu, nell’Oceano Pacifico meridionale. L’evento sismico è stato registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) nella giornata di oggi, martedì 19 maggio 2026, esattamente alle ore 02:29 UTC, corrispondenti alle 04:2 ora italiana e alle 13:29 del fuso orario locale. L’epicentro del sisma è stato localizzato nei pressi della capitale Port Vila. L’ipocentro è stato individuato a una profondità molto superficiale, stimata in circa 15 km sotto il livello del mare, un fattore che solitamente incrementa il risentimento della popolazione e la propagazione delle onde sismiche in superficie, sebbene non si registrino nell’immediato segnalazioni di danni a persone o cose.

La dinamica tettonica: perché la terra trema alle Vanuatu

L’arcipelago delle Vanuatu sorge nel cuore della cosiddetta Cintura di Fuoco del Pacifico, un’immensa area geologica caratterizzata da un’attività sismica e vulcanica tra le più intense del pianeta. Dal punto di vista geodinamico, questa regione rappresenta una complessa zona di subduzione dove la placca Indo-Australiana si scontra e scivola incessantemente al di sotto della placca del Pacifico. Il movimento di convergenza tra queste masse rocciose avviene a velocità estremamente elevate, comprese tra gli 8 e i 13 cm l’anno. Questo continuo sfregamento genera tensioni immani lungo i margini delle placche che, quando superano la resistenza meccanica dei materiali, si rilasciano istantaneamente sotto forma di energia elastica. La scossa odierna, avendo un ipocentro a soli 15 km di profondità, si è originata nella porzione più superficiale di questa interfaccia di contatto.

La sismicità storica di una regione ad alto rischio

La storia sismica delle Vanuatu è segnata da una frequenza impressionante di eventi di magnitudo elevata, configurandosi come uno dei settori più attivi del globo. Negli ultimi decenni l’area ha registrato decine di scosse superiori a magnitudo 7.0, evidenziando una vulnerabilità strutturale costante delle isole e dei fondali circostanti. Tra i precedenti più rilevanti e vicini nel tempo si ricorda il violento terremoto magnitudo 7.3 che il 17 dicembre 2024 ha colpito l’isola di Éfaté, provocando gravi danni alla capitale Port Vila, l’interruzione dei servizi essenziali, frane e 14 vittime accertate. Anche i primi mesi del 2026 hanno visto una sismicità senza sosta, confermando che l’accumulo di stress tettonico in questo settore del Pacifico è continuo e rende i fenomeni di magnitudo prossima o superiore a 6.0 una costante fissa con cui la popolazione locale deve convivere.