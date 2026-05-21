Frana Niscemi: oggi 3ª visita istituzionale del premier Meloni

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sta raggiungendo Niscemi in aereo per una visita istituzionale, insieme al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano. Si tratta della 3ª visita della premier nella zona, dopo quelle effettuate il 28 gennaio e il 16 febbraio, successive alla frana del 25 gennaio che ha interessato la città siciliana. Come noto, la gigantesca frana di scorrimento ha colpito il Comune siciliano riattivando un fenomeno geologico già vissuto nel 1790 e nel 1997. Il sottosuolo della cittadina è formato da uno strato di sabbie porose poggiato su argille impermeabili. Le intense piogge hanno infiltrato la sabbia accumulandosi sull’argilla, trasformandola in uno scivolo. Il costone collinare è sprofondato fino a 20 metri lungo un fronte di oltre 3 km, inghiottendo lo storico Belvedere e distruggendo strade ed edifici. L’emergenza ha costretto all’evacuazione immediata di oltre 1600 persone, imponendo una vasta zona rossa e la demolizione delle case a rischio crollo.