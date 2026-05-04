Gazprom stabilisce un nuovo record di forniture di gas in aprile: 31,3 miliardi di metri cubi per i consumatori russi

Gazprom ha dichiarato di aver fornito ai consumatori russi volumi record di gas nel mese di aprile 2026, in risposta alle particolari condizioni climatiche che hanno caratterizzato la stagione. Con il termine di un inverno particolarmente rigido, l’azienda ha raggiunto una cifra mai registrata in questo mese, con un totale di 31,3 miliardi di metri cubi di gas consegnati attraverso il Sistema Unificato di Fornitura del gas. Questo aumento significativo delle forniture è stato principalmente influenzato dalle basse temperature che hanno spinto la domanda dei consumatori.

Un nuovo record per aprile

Secondo il comunicato rilasciato dalla compagnia, il volume di gas fornito nel mese di aprile ha superato il precedente record di 30,5 miliardi di metri cubi stabilito nel 2025. Un dato che evidenzia non solo l’efficienza di Gazprom, ma anche l’alta domanda di energia durante periodi di clima particolarmente freddo. Come sottolineato dalla holding russa, “la situazione climatica ha avuto un ruolo determinante nel determinare questo nuovo picco di consumo”.

Gazprom ha dichiarato: “ad aprile Gazprom ha fornito ai consumatori russi un volume record di gas per questo mese attraverso il Sistema Unificato di Fornitura del gas. Sono stati consegnati complessivamente 31,3 miliardi di metri cubi.” Una cifra che mette in evidenza la crescente importanza delle forniture energetiche, soprattutto in un periodo di instabilità.

Le forniture giornaliere al massimo storico

Non solo il totale mensile, ma anche i dati sulle forniture giornaliere hanno mostrato una tendenza straordinaria. Dal 19 al 30 aprile, infatti, le forniture giornaliere di gas hanno raggiunto i livelli più alti mai registrati per quel periodo. Un risultato che “dimostra la capacità di Gazprom di rispondere in tempo reale alla crescente domanda di energia in un contesto di temperature particolarmente rigide”.

L’azienda ha spiegato che le forniture quotidiane hanno visto un picco senza precedenti, un segno tangibile delle difficoltà che i consumatori russi hanno affrontato a causa del freddo inaspettato che ha contraddistinto la fine di aprile.

I record precedenti di gennaio e febbraio

Anche all’inizio del 2026, Gazprom aveva segnato risultati eccezionali. A gennaio, le forniture di gas ai consumatori russi avevano raggiunto 51,275 miliardi di metri cubi, mentre a febbraio si erano attestate su 46,2 miliardi di metri cubi. Entrambi i mesi avevano visto un aumento della domanda dovuto alle severe gelate, con conseguente pressione sul sistema di distribuzione del gas.

Guardando all’anno appena trascorso, la stagione autunno-inverno 2025-2026 è stata segnata da forniture di gas che si sono avvicinate ai livelli record, consolidando il ruolo di Gazprom come fornitore energetico principale per la Russia.