Germania e Canada siglano un accordo ventennale sul GNL: forniture dal 2030 per un milione di famiglie tedesche

La Germania compie un nuovo passo nella strategia di diversificazione energetica con un accordo destinato a incidere sugli equilibri dell’approvvigionamento europeo nei prossimi decenni. La società statale Sefe ha infatti firmato una lettera d’intenti con la società canadese Ksi Lisims LNG per la fornitura di gas naturale liquefatto destinato al mercato tedesco per un periodo massimo di vent’anni. L’intesa prevede la consegna annuale di un milione di tonnellate di GNL, quantità che secondo le stime potrà soddisfare il fabbisogno energetico di circa un milione di famiglie tedesche. Le forniture dovrebbero iniziare nel 2030, consolidando così un nuovo canale strategico tra Berlino e Ottawa nel settore energetico internazionale.

La firma dell’accordo a Berlino

L’accordo è stato sottoscritto presso l’ambasciata canadese a Berlino alla presenza dell’ambasciatrice Vera Alexander e di rappresentanti del ministero federale dell’Economia e dell’Energia tedesco. La firma segna un ulteriore rafforzamento delle relazioni economiche e industriali tra i due Paesi, in una fase in cui la sicurezza energetica resta uno dei temi centrali dell’agenda europea.

A confermare i dettagli dell’intesa è stato un portavoce del ministero tedesco dell’Economia e dell’Energia, che ha dichiarato: “la società statale Sefe ha firmato una lettera d’intenti con l’azienda canadese Ksi Lisims Lng per la fornitura annuale di un milione di tonnellate di gas naturale liquefatto alla Germania”. Lo stesso portavoce ha precisato che “le consegne dovrebbero partire dal 2030 e proseguire per un massimo di 20 anni”.

Sicurezza energetica e diversificazione delle forniture

L’accordo si inserisce nel più ampio percorso di diversificazione delle fonti energetiche avviato dalla Germania negli ultimi anni. Berlino punta infatti a rafforzare la resilienza del sistema energetico nazionale attraverso nuove partnership internazionali e forniture alternative di gas naturale liquefatto.

Il ministro tedesco dell’Economia e dell’Energia, Katherina Reiche, ha sottolineato il valore strategico dell’intesa, evidenziando il peso geopolitico della cooperazione tra i due Paesi. “Questo accordo è più di un semplice contratto di fornitura: è l’espressione di una partnership strategica tra Germania e Canada nel settore dell’approvvigionamento energetico. Una più stretta cooperazione diversificherà i canali di approvvigionamento e renderà le economie più resilienti ai rischi globali”, ha affermato il ministro.

Le dichiarazioni confermano la volontà del governo tedesco di consolidare rapporti energetici stabili con partner considerati affidabili, in un contesto internazionale caratterizzato da volatilità dei mercati e tensioni geopolitiche che continuano a influenzare il settore energetico globale.

Il ruolo del GNL nella strategia energetica europea

Il gas naturale liquefatto continua ad assumere un ruolo centrale nella transizione e nella sicurezza energetica europea. Attraverso accordi di lungo periodo come quello siglato con il Canada, la Germania punta a garantire continuità nelle forniture e maggiore stabilità al sistema industriale e domestico nazionale.

L’intesa con Ksi Lisims LNG rappresenta anche un segnale dell’importanza crescente del Canada come esportatore energetico verso l’Europa. La prospettiva di una collaborazione ventennale offre infatti una base strutturale per nuovi investimenti infrastrutturali e per il consolidamento delle rotte commerciali transatlantiche del GNL.

Con l’avvio previsto delle consegne nel 2030, l’accordo potrebbe diventare uno dei pilastri della futura strategia energetica tedesca, contribuendo alla costruzione di un sistema di approvvigionamento più diversificato e meno esposto ai rischi internazionali.