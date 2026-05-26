Germania, sette annegati durante i giorni festivi di Pentecoste: tra le vittime quattro bambini

Sette persone sono annegate in Germania durante i giorni festivi di Pentecoste, tra domenica e lunedì, in diversi incidenti avvenuti mentre facevano il bagno. Tra le vittime ci sono quattro bambini, secondo quanto riportato dalla Bild. Gli episodi si sono verificati in contesti diversi, tra piscine all’aperto, un lago ghiaioso e il fiume Ruhr, delineando un bilancio particolarmente grave nel giro di poche ore. Il dato più drammatico riguarda il numero complessivo delle vittime: sette persone annegate in diversi incidenti in Germania durante le festività di Pentecoste. La notizia assume particolare rilievo per la presenza, tra le vittime, di quattro minori, morti mentre si trovavano in acqua.

Gli incidenti sono avvenuti in più località tedesche e hanno coinvolto bambini e adolescenti in situazioni differenti. Le autorità sono intervenute nei vari luoghi delle tragedie, mentre in almeno un caso la polizia ha avviato un’indagine per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Bambino di 4 anni annegato in una piscina all’aperto a Ludwigshafen

Uno degli episodi si è verificato a Ludwigshafen, nella regione della Renania-Palatinato, dove un bambino di 4 anni è annegato in una piscina all’aperto. La tragedia rientra nel più ampio bilancio degli incidenti mortali avvenuti durante le festività di Pentecoste.

La morte del bambino rappresenta uno dei casi più gravi tra quelli segnalati, sia per la giovanissima età della vittima sia per il contesto in cui è avvenuto l’annegamento, una struttura balneare all’aperto.

A Marienhafe recuperato il corpo di una ragazzina di 13 anni

Un altro episodio mortale è avvenuto a Marienhafe, dove i sommozzatori hanno recuperato da un lago ghiaioso il corpo senza vita di una ragazzina di 13 anni. Anche in questo caso, la vittima si trovava in acqua durante i giorni festivi.

Il recupero del corpo da parte dei sommozzatori conferma la gravità dell’intervento e aggiunge un ulteriore elemento al bilancio delle morti per annegamento registrate in Germania nel periodo di Pentecoste.

Morte in piscina a Birlenbach: vittima un ragazzino di 11 anni

A Birlenbach, sempre in Renania-Palatinato, si è verificato un altro decesso in una piscina all’aperto. L’amministrazione comunale ha riferito l’accaduto con una dichiarazione: “un bambino si è trovato in una situazione di grave emergenza mentre faceva il bagno in piscina ed è poi deceduto in ospedale a causa delle conseguenze”.

La vittima era un ragazzino di 11 anni. Dopo l’episodio, la polizia ha avviato un’indagine per ricostruire quanto accaduto e accertare le circostanze che hanno portato alla situazione di emergenza in acqua.

Quattordicenne morto nel fiume Ruhr a Essen

Un ulteriore caso riguarda Essen, nel Nordreno-Vestfalia, dove un quattordicenne è morto nel fiume Ruhr. Alcuni testimoni lo avevano visto entrare in acqua, prima che la situazione precipitasse.

La morte dell’adolescente nel fiume si aggiunge agli altri episodi avvenuti in piscine e laghi, confermando la molteplicità degli scenari in cui si sono verificati gli incidenti mortali in acqua durante le festività.