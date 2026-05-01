Giappone, scorte di nafta oltre fine anno: Tokyo riduce la dipendenza dal Medio Oriente

Il Giappone dispone di riserve di nafta e dei relativi derivati petrolchimici sufficienti a coprire il fabbisogno nazionale oltre la fine dell’anno. Il premier Sanae Takaichi lo ha riferito nel corso di una riunione straordinaria del Consiglio dei ministri dedicata alla situazione in Medio Oriente, aggiornando le proiezioni precedenti che indicavano una copertura limitata a soli sei mesi. La revisione al rialzo rappresenta un elemento rilevante per l’economia giapponese, fortemente dipendente dalle importazioni energetiche e dalle materie prime necessarie alla filiera industriale. La nafta è infatti una materia prima fondamentale per la produzione di plastiche, prodotti chimici e forniture mediche, settori centrali per l’industria e per la sicurezza degli approvvigionamenti del Paese.

Dalle scorte per quattro mesi alla copertura oltre fine anno

Ad aprile il governo di Tokyo aveva stimato riserve complessive pari a circa quattro mesi. Secondo le valutazioni precedenti, il Giappone poteva contare su due mesi di nafta importata e raffinata internamente, a cui si aggiungevano due mesi di scorte di prodotti chimici intermedi. Le nuove proiezioni indicano invece una situazione più solida. Il miglioramento delle stime è legato a una strategia di diversificazione degli approvvigionamenti avviata dopo la chiusura di fatto dello Stretto di Hormuz da parte dell’Iran, decisa in risposta agli attacchi militari condotti da Stati Uniti e Israele, iniziati a fine febbraio.

La crisi ha spinto Tokyo ad accelerare il ricorso a fornitori alternativi rispetto al Medio Oriente, riducendo l’esposizione a una delle aree più sensibili per il commercio energetico globale.

I tre fattori indicati da Takaichi

Il premier Sanae Takaichi ha indicato tre fattori chiave alla base della revisione al rialzo delle stime sulle scorte. Il primo riguarda il mantenimento della produzione domestica di nafta, considerato un elemento essenziale per garantire continuità alla filiera petrolchimica nazionale. Il secondo fattore è la prevista triplicazione delle importazioni dal mercato extra-mediorientale nel mese di maggio rispetto ai livelli pre-conflitto. Le forniture arriveranno in primo luogo da Stati Uniti, Algeria e Perù, Paesi che assumono un ruolo crescente nella strategia giapponese di sicurezza energetica.

Il terzo elemento è l’utilizzo delle scorte nazionali esistenti, che consente al governo di rafforzare la capacità di risposta nel breve periodo e di attenuare l’impatto delle tensioni nell’area del Golfo.

La crisi dello Stretto di Hormuz e l’impatto sui mercati energetici

La chiusura di fatto dello Stretto di Hormuz ha avuto effetti immediati sulle strategie degli importatori energetici. Attraverso questo passaggio transita circa il 20% del petrolio mondiale, un dato che ne conferma il peso cruciale per la stabilità dei mercati globali. Secondo gli analisti, la crisi ha accelerato il riposizionamento strategico di numerosi importatori verso i mercati americani. Il Giappone si inserisce in questa tendenza con una maggiore attenzione alle forniture provenienti dagli Stati Uniti e da altri Paesi esterni all’area mediorientale.

La dipendenza dalle rotte del Golfo rappresenta da tempo un punto di vulnerabilità per le economie asiatiche, in particolare per quelle prive di risorse energetiche interne sufficienti. In questo quadro, la disponibilità di riserve di nafta oltre la fine dell’anno offre a Tokyo un margine operativo più ampio in una fase di instabilità prolungata.

Gli Stati Uniti si consolidano come fornitore alternativo

La crisi mediorientale ha rafforzato il ruolo degli Stati Uniti come fornitore di riferimento alternativo per diversi importatori energetici. Washington, già primo esportatore mondiale di gas naturale liquefatto, ha registrato un’impennata della domanda da parte di Giappone, Corea del Sud ed Europa, tutti impegnati a sostituire o ridurre i flussi provenienti dal Medio Oriente.

In questo contesto, la triplicazione degli acquisti nipponici di nafta americana è considerata emblematica di una tendenza strutturale. Il rafforzamento delle forniture dagli Stati Uniti consente al Giappone di diversificare le fonti, contenere i rischi geopolitici e ridisegnare una parte della propria strategia industriale ed energetica.

La scelta di Tokyo segnala anche un cambiamento più ampio negli equilibri degli approvvigionamenti globali. La ricerca di alternative ai canali mediorientali non riguarda soltanto il petrolio, ma coinvolge anche i derivati, le materie prime per la petrolchimica e i flussi di prodotti intermedi necessari alle catene produttive.

Una decisione strategica per industria, sanità e sicurezza economica

La disponibilità di nafta e derivati petrolchimici non ha soltanto un valore energetico. Per il Giappone, queste scorte sono legate alla tenuta di settori industriali strategici, dalla produzione di materiali plastici alla chimica di base, fino alle forniture impiegate in ambito medico. Il fatto che le riserve siano ora considerate sufficienti oltre la fine dell’anno riduce il rischio di interruzioni immediate nella produzione e offre al governo maggiore spazio per gestire l’evoluzione della crisi in Medio Oriente. La revisione delle stime consente inoltre a Tokyo di presentare una risposta più solida rispetto alle previsioni di aprile, quando il quadro appariva limitato a una copertura di circa quattro mesi.

La strategia giapponese combina produzione interna, aumento delle importazioni extra-mediorientali e utilizzo delle scorte esistenti. È un approccio che punta a rafforzare la sicurezza economica del Paese in uno scenario internazionale segnato da instabilità geopolitica, tensioni sulle rotte marittime e crescente competizione per le forniture energetiche.

Tokyo punta sulla diversificazione per ridurre la dipendenza dal Medio Oriente

La nuova valutazione sulle scorte di nafta in Giappone evidenzia la centralità della diversificazione degli approvvigionamenti nella politica energetica di Tokyo. La chiusura di fatto dello Stretto di Hormuz ha trasformato una vulnerabilità strutturale in una priorità immediata, spingendo il governo ad ampliare il ventaglio dei fornitori e a rafforzare i collegamenti con mercati alternativi.

Il coinvolgimento di Stati Uniti, Algeria e Perù nelle nuove forniture riflette la volontà di ridurre l’esposizione alle aree più instabili e di garantire continuità alla produzione industriale nazionale. In un contesto di crisi prolungata, la capacità di assicurare nafta e derivati petrolchimici diventa un indicatore essenziale della resilienza economica del Paese.