Giro d’Italia 2026, via libera ai lavori sulle strade della provincia di Pescara: 200mila euro per completare gli interventi

Arriva il via libera al completamento degli interventi sulle strade della provincia di Pescara che nei prossimi giorni saranno interessate dal passaggio del Giro d’Italia 2026. La notizia centrale riguarda l’assegnazione di un contributo straordinario di 200mila euro alla Provincia di Pescara, destinato a consentire la prosecuzione e la conclusione dei lavori già avviati sulle arterie provinciali coinvolte dal percorso della corsa rosa. Il finanziamento è stato disposto dalla Regione Abruzzo con la delibera regionale numero 256 ed è finalizzato al completamento degli interventi in corso, avviati inizialmente con precedenti fondi provinciali. Le opere riguardano in particolare la messa in sicurezza del manto stradale e della circolazione in vista del transito della carovana del Giro.

Il presidente della Provincia, Giorgio De Luca, ha espresso il più sentito ringraziamento al presidente della giunta regionale Marco Marsilio, al presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri e all’assessore regionale ai Trasporti Umberto D’Annuntiis per il sostegno economico assicurato al territorio.

Completate le procedure amministrative per far proseguire i lavori

Il passaggio decisivo è arrivato nella giornata di giovedì 7 maggio, quando, a seguito del decreto della giunta provinciale e del parere favorevole del collegio dei revisori dei conti, sono state completate le procedure amministrative necessarie per permettere agli uffici tecnici di proseguire e portare a termine le attività già avviate.

Si tratta di un passaggio fondamentale per accelerare il completamento dei lavori lungo le arterie interessate dal Giro d’Italia in Abruzzo, con l’obiettivo di garantire condizioni adeguate di sicurezza stradale prima dell’arrivo della corsa. Gli interventi sono infatti legati alla necessità di rendere pienamente percorribili le strade provinciali coinvolte, dopo una fase complessa segnata anche dalle condizioni meteorologiche e dalla presenza di neve nei tratti in quota.

“E’ un risultato importante – dichiara il presidente Giorgio De Luca – ottenuto grazie alla sinergia istituzionale con la Regione Abruzzo. Ringrazio per l’attenzione concreta dimostrata verso il nostro territorio e per aver sostenuto con risorse immediate interventi indispensabili per accogliere nel migliore dei modi uno degli eventi sportivi più prestigiosi al mondo”.

Sp 64, Roccamorice e Fonte Tettone al centro degli interventi

Gli interventi interesseranno in modo particolare la Sp 64 Colle Botte – Roccamorice – Fonte Tettone e la viabilità della Maiella, ritenute strategiche per il passaggio della settima tappa del Giro d’Italia 2026, che avrà il suo arrivo al Blockhaus. Il tratto rappresenta uno dei punti più significativi del percorso, sia dal punto di vista sportivo sia da quello paesaggistico. Proprio per questo, la messa in sicurezza della viabilità assume un ruolo centrale non solo per il corretto svolgimento dell’evento, ma anche per l’immagine del territorio che sarà attraversato dalla corsa rosa.

Le opere programmate puntano a garantire il pieno ripristino della carreggiata, la sicurezza del manto stradale e la fruibilità delle arterie provinciali in vista del transito dei corridori, dei mezzi dell’organizzazione e del pubblico atteso lungo il percorso.

Neve oltre i due metri e turbina spazzaneve: le difficoltà lungo la Sp 64

Le operazioni di sgombero neve lungo la Sp 64 si sono concluse nella giornata di martedì scorso, al termine di settimane di lavoro particolarmente impegnative. Nei tratti in quota, infatti, erano presenti accumuli superiori ai due metri, che hanno reso necessario un intervento complesso e prolungato. Per liberare completamente la carreggiata è stato indispensabile l’utilizzo della turbina spazzaneve, rimasta impegnata per diversi giorni nelle attività di apertura dell’arteria. Solo dopo la rimozione della neve e il miglioramento delle condizioni climatiche è stato possibile verificare i danni presenti sull’asfalto e programmare gli interventi definitivi di ripristino e messa in sicurezza.

La situazione ha quindi richiesto una fase preliminare di verifica tecnica, indispensabile per individuare con precisione le criticità del fondo stradale e stabilire le lavorazioni da completare prima del passaggio del Giro.

Sfalcio dell’erba e pulizia delle banchine lungo il percorso

Nella giornata odierna sono inoltre in corso le attività di sfalcio dell’erba e di pulizia delle banchine stradali lungo il percorso interessato dal passaggio della corsa rosa. Anche questi interventi rientrano nel quadro delle operazioni necessarie per garantire decoro, sicurezza e piena funzionalità della viabilità provinciale.

Il contributo regionale di 200mila euro consentirà dunque di completare i lavori già in essere e di accelerare tutte le attività necessarie per assicurare il pieno ripristino della viabilità prima del passaggio del Giro d’Italia 2026.

L’obiettivo della Provincia di Pescara è arrivare pronta all’appuntamento, con infrastrutture adeguate all’importanza dell’evento e con un territorio in grado di presentarsi al meglio davanti alla visibilità nazionale e internazionale garantita dalla competizione.

De Luca: la Maiella pronta ad accogliere la corsa rosa

Per il presidente della Provincia, il passaggio del Giro rappresenta un’occasione che va oltre l’aspetto sportivo. La tappa con arrivo al Blockhaus sarà infatti anche una vetrina per la promozione della Maiella, dei comuni coinvolti e dell’intero territorio pescarese.

“La Provincia di Pescara – conclude De Luca – sarà pronta ad accogliere il Giro d’Italia con infrastrutture adeguate. Il passaggio della corsa rosa rappresenta una straordinaria occasione di promozione turistica, economica e paesaggistica per l’intera area e per tutti i comuni coinvolti”.

Con il completamento delle procedure amministrative e il sostegno della Regione Abruzzo, la Provincia può quindi procedere con la fase conclusiva dei lavori, puntando a garantire sicurezza stradale, piena percorribilità e valorizzazione del territorio in vista di uno degli appuntamenti più attesi del calendario sportivo.