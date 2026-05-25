Giuliani celebrata con un francobollo per l’eccellenza nel Made in Italy

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy dedica a Giuliani un francobollo della serie “Le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy”, un riconoscimento che celebra il contributo dell’azienda alla storia farmaceutica, industriale e imprenditoriale del Paese. La scelta sottolinea come Giuliani rappresenti un caso emblematico di continuità imprenditoriale, capace di coniugare identità, visione industriale e innovazione lungo oltre un secolo di attività. La storia dell’azienda affonda le radici nella Antica Farmacia del Lazzaretto, dove nacque la formula dell’Amaro Medicinale Giuliani. Da allora, il percorso di Giuliani si è evoluto fino a diventare un Gruppo farmaceutico attivo in settori come gastroenterologia, dermatologia, tricologia, ginecologia e salute della persona, consolidando una reputazione di eccellenza e innovazione.

“Questo francobollo è per noi motivo di grande orgoglio perché riconosce non solo una storia imprenditoriale di oltre 130 anni – commenta Giammaria Giuliani, azionista di riferimento del Gruppo insieme al fratello Mario Germano – ma anche la capacità di Giuliani di restare fedele alla propria identità trasformandola in un progetto industriale contemporaneo”, sottolinea Giammaria Giuliani, testimoniando l’importanza del riconoscimento a livello nazionale.

Oltre un secolo di storia imprenditoriale e innovazione scientifica

Fondata a Milano nel 1889 da Germano Giuliani, farmacista e chimico, l’azienda ha attraversato oltre un secolo di storia italiana, evolvendo da una farmacia-laboratorio a una realtà farmaceutica strutturata. Nel corso del Novecento, Giuliani ha consolidato il proprio profilo industriale, sviluppando competenze scientifiche, produttive, regolatorie e commerciali. Questo percorso ha permesso di costruire un modello di business integrato, che comprende ricerca e sviluppo prodotto, valorizzazione di marchi proprietari, informazione medico-scientifica, presidio del canale farmacia e internazionalizzazione.

Crescita e strategie di espansione

Negli ultimi anni, il Gruppo Giuliani ha accelerato la propria crescita grazie a un disegno industriale fondato sull’aggregazione di competenze complementari. L’ingresso di Nathura nel 2021 ha rafforzato il presidio nella nutraceutica e nell’area gastrointestinale, mentre nel 2023 l’acquisizione di Biogena ha ampliato il portafoglio nel comparto dermatologico. Nel 2025, l’operazione Laboratoires Bailleul ha consolidato le aree terapeutiche di maggiore interesse, portando in dote una piattaforma paneuropea con filiali in diversi Paesi.

Questo percorso di espansione consentirà al Gruppo Giuliani di raggiungere un fatturato di circa 250 milioni di euro nel 2026, confermando il ruolo dell’azienda come protagonista dell’industria farmaceutica italiana e modello di eccellenza del Made in Italy.

Un simbolo di continuità e innovazione

Il francobollo dedicato a Giuliani rappresenta quindi non solo un riconoscimento simbolico, ma anche un tributo concreto a una storia imprenditoriale che unisce tradizione, identità e prospettiva industriale contemporanea. Dal primo laboratorio milanese agli attuali progetti europei, Giuliani continua a incarnare una visione che fonde innovazione scientifica e strategia industriale, dimostrando come il Made in Italy farmaceutico possa evolvere senza perdere la propria autenticità.