Gli astronauti cinesi della missione Shenzhou-21 tornati sulla Terra dopo quasi 7 mesi nello spazio

Tre astronauti cinesi sono rientrati sulla Terra oggi dopo aver trascorso quasi sette mesi nello spazio e aver completato il passaggio di consegne con un altro equipaggio all’inizio di questa settimana. La navicella con a bordo Zhang Lu, Wu Fei e Zhang Hongzhang della missione Shenzhou-21 è atterrata nella serata locale di oggi al sito di atterraggio di Dongfeng, nella regione della Mongolia Interna, nel nord della Cina. Il loro ritorno avviene mentre la Cina si prepara al suo primo allunaggio entro il 2030. La capsula che li trasportava è atterrata alle 20:12 ora locale (12:12 GMT), secondo quanto riportato dai media locali. L’equipaggio ha trascorso 210 giorni in orbita, un periodo che stabilisce un nuovo record per la permanenza più lunga di un singolo equipaggio di astronauti cinesi. I tre astronauti sono tutti in buone condizioni di salute, ha dichiarato la China Manned Space Agency, osservando che la missione spaziale Shenzhou-21 è stata un completo successo.

L’equipaggio ha completato diverse attività, dall’elaborazione e trasmissione dei dati sperimentali al trasferimento dei rifornimenti rimanenti, ha riferito l’agenzia di stampa ufficiale Xinhua, citando la China Manned Space Agency (CNSA). Hanno anche condiviso la loro esperienza con l’equipaggio della missione Shenzhou-23, arrivato alla stazione spaziale lunedì 25 maggio, ha aggiunto Xinhua. In precedenza, Xinhua aveva riportato che l’equipaggio aveva completato tre attività extraveicolari. Zhang Jingbo, portavoce dell’agenzia spaziale, ha affermato che Zhang Lu, che aveva partecipato anche a una precedente missione Shenzhou-15 verso la stazione spaziale, ha completato in totale sette di queste operazioni, diventando l’astronauta cinese con il maggior numero di passeggiate spaziali.

La nuova missione Shenzhou-23

Uno dei tre astronauti giunti alla stazione spaziale Tiangong con la navicella Shenzhou-23 vi rimarrà per un anno. Gli astronauti protagonisti della missione sono Zhu Yangzhu, il comandante, Zhang Zhiyuan e Lai Ka-ying, identificata dalle autorità cinesi anche come Li Jiaying, usando la traslitterazione in mandarino del suo nome. Lai, nata e cresciuta a Hong Kong, è la prima astronauta della città a partecipare a una missione spaziale. Con l’intensificarsi del programma spaziale cinese, i suoi astronauti hanno effettuato diverse missioni verso la stazione spaziale Tiangong, sviluppata dopo che la Cina è stata di fatto esclusa dalla Stazione Spaziale Internazionale a causa delle preoccupazioni degli Stati Uniti in materia di sicurezza nazionale. Gli Stati Uniti sono considerati i principali rivali della Cina nel settore spaziale, con la NASA che punta a far atterrare astronauti sulla superficie lunare nel 2028.