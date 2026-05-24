Spazio, lanciata la missione Shenzhou-23: 3 astronauti cinesi verso la stazione Tiangong

Alle 23:08 locali (le 17:08 italiane) di oggi, la Cina ha lanciato la missione Shenzhou-23 grazie ad un razzo Lunga Marcia 2-F, con 3 astronauti diretti verso la stazione spaziale cinese Tiangong. La cerimonia di saluto dei tre astronauti si è tenuta presso il Centro di lancio satellitare di Jiuquan, nella Cina nordoccidentale. Gli astronauti sono Zhu Yangzhu, Zhang Zhiyuan e Li Jiaying. A bordo di Tiangong, l’equipaggio della Shenzhou-21 ha soggiornato per oltre 200 giorni ed è in ottime condizioni fisiche e mentali e si sta preparando per l’arrivo dell’equipaggio della Shenzhou-23. La missione Shenzhou-23 vedrà per la prima volta un astronauta cinese trascorrere un intero anno in orbita, un passo cruciale nell’ambizione di Pechino di inviare esseri umani sulla Luna entro il 2030.

La missione segna il primo volo spaziale in assoluto per un astronauta di Hong Kong: la 43enne Li Jiaying (Lai Ka-ying in cantonese), che in precedenza ha lavorato per la Polizia di Hong Kong. Tra gli altri membri dell’equipaggio figurano l’ingegnere spaziale Zhu Yangzhu, di 39 anni, e Zhang Zhiyuan, anch’egli di 39 anni ed ex pilota dell’aeronautica, al suo primo viaggio nello spazio.

La missione

L’equipaggio si occuperà di numerosi progetti scientifici nei campi delle scienze biologiche, della scienza dei materiali, della fluidodinamica e della medicina. Un esperimento chiave della missione Shenzhou-23 sarà la permanenza di un anno in orbita da parte di un membro dell’equipaggio, al fine di studiare gli effetti di una lunga permanenza in microgravità. L’esperimento rientra nei preparativi della Cina per le future missioni lunari e per quelle su Marte. L’astronauta selezionato per questa missione di un anno verrà annunciato in un secondo momento, in base all’andamento della missione Shenzhou-23, ha dichiarato ieri un portavoce dell’Agenzia Spaziale Cinese (CMSA).

Le principali sfide riguarderanno gli effetti a lungo termine sugli esseri umani, tra cui la perdita di densità ossea, l’atrofia muscolare, l’esposizione alle radiazioni, i disturbi del sonno e l’affaticamento comportamentale e psicologico, ha affermato Richard de Grijs, astrofisico e professore alla Macquarie University in Australia. Ha inoltre sottolineato l’importanza di sistemi affidabili di riciclo dell’acqua e dell’aria, nonché la capacità di gestire potenziali emergenze mediche lontano dalla Terra.

Le ambizioni lunari della Cina

La Cina sta accumulando “costantemente” esperienza operativa per l'”occupazione prolungata” della sua stazione spaziale Tiangong, e le missioni di un anno rappresentano un passo importante verso le future ambizioni lunari e potenzialmente nello spazio profondo, ha dichiarato de Grijs. “Un anno in orbita spinge sia l’hardware che gli esseri umani in un regime operativo diverso rispetto alle missioni più brevi di Shenzhou delle fasi precedenti del programma“, ha affermato. Gli equipaggi a bordo di Tiangong sono rimasti in orbita per la maggior parte per sei mesi prima di essere sostituiti.

La missione Shenzhou-23 rientra nell’obiettivo cinese di far atterrare astronauti sulla Luna entro il 2030, una corsa in cui anche gli Stati Uniti sono in competizione con il loro programma Artemis. La Cina sta testando le apparecchiature necessarie per raggiungere il suo obiettivo, con un volo di prova orbitale della sua nuova navicella spaziale Mengzhou previsto per il 2026. La navicella Mengzhou sostituirà la vecchia linea Shenzhou e trasporterà gli astronauti cinesi sulla Luna. Pechino spera di aver completato la prima fase di una base scientifica con equipaggio entro il 2035, nota come Stazione Internazionale di Ricerca Lunare (ILRS). La Cina prevede inoltre di accogliere il suo primo astronauta straniero, proveniente dal Pakistan, a bordo della stazione Tiangong entro la fine di quest’anno.

La crescita della Cina nello spazio

Il gigante asiatico ha ampliato significativamente i suoi programmi spaziali negli ultimi 30 anni, investendo miliardi di dollari nel settore per recuperare terreno rispetto a Stati Uniti, Russia ed Europa. Nel 2019, la Cina ha fatto atterrare la sonda Chang’e-4 sul lato nascosto della Luna, un primato mondiale. Poi, nel 2021, ha fatto atterrare un piccolo rover su Marte. La Cina è formalmente esclusa dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) dal 2011, quando gli Stati Uniti hanno vietato alla NASA di collaborare con Pechino, spingendo il gigante asiatico a sviluppare un proprio progetto di stazione spaziale.