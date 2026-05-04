Gli esperti hanno scoperto i meccanismi con cui anche lo svapo può provocare il cancro

Per anni, il dibattito sulla sicurezza dei dispositivi elettronici per il fumo ha oscillato tra la promozione come strumento per la cessazione e il sospetto di danni latenti. Tuttavia, una nuova e inquietante analisi pubblicata oggi dal Washington Post suggerisce che il tempo delle incertezze è terminato. Studi a lungo termine, che hanno finalmente monitorato gli utilizzatori per oltre un decennio, indicano che lo svapo non è affatto l’innocua alternativa al tabacco che molti speravano. La notizia mette in luce come l’esposizione costante ai vapori riscaldati stia innescando cambiamenti biologici profondi, aumentando sensibilmente il rischio di cancro in modi che la scienza sta solo ora iniziando a mappare con precisione.

Oltre il vapore la verità chimica dei liquidi riscaldati

Uno degli errori più comuni e pericolosi è la convinzione che la sigaretta elettronica produca semplicemente vapore acqueo profumato. In realtà, come evidenziato dal rapporto del Washington Post, il processo di riscaldamento dei liquidi trasforma sostanze chimiche come il glicole propilenico e la glicerina vegetale in composti tossici come la formaldeide e l’acetaldeide. Queste molecole, note per essere cancerogene, vengono inalate direttamente nei polmoni, dove possono causare infiammazioni croniche e stress ossidativo. L’analisi sottolinea che la varietà aromatica, spesso utilizzata per attirare i consumatori più giovani, nasconde una miscela complessa di additivi che, una volta vaporizzati ad alte temperature, diventano agenti chimici aggressivi per le mucose respiratorie.

Danni al DNA e mutazioni cellulari negli utilizzatori

La vera svolta nelle ricerche pubblicate dal Washington Post riguarda l’evidenza di danni al DNA riscontrati nelle cellule epiteliali della bocca e dei polmoni degli utilizzatori di dispositivi per lo svapo. Gli scienziati hanno identificato la formazione di addotti del DNA, ovvero lesioni molecolari che, se non correttamente riparate dal corpo, possono portare a mutazioni cellulari precancerose. Anche in soggetti che non hanno mai fumato tabacco tradizionale, l’uso costante della sigaretta elettronica ha mostrato profili di espressione genica simili a quelli dei fumatori abituali. Questo dato è particolarmente allarmante poiché suggerisce che la nicotina stessa, unita ai sottoprodotti del vapore, agisca come un catalizzatore per trasformazioni cellulari che potrebbero sfociare in patologie oncologiche nel corso dei prossimi anni.

L’illusione della sicurezza rispetto al tabacco tradizionale

Per molto tempo, il marketing del settore ha puntato tutto sulla riduzione del danno, affermando che svapare sia “il 95% più sicuro” rispetto al fumo di sigaretta. Tuttavia, il Washington Post avverte che questa percentuale è fuorviante e non tiene conto della tossicità specifica dei nuovi dispositivi. Sebbene la sigaretta elettronica elimini il catrame e la combustione del tabacco, introduce nell’organismo metalli pesanti come piombo, nichel e cromo, rilasciati dalle bobine di riscaldamento deteriorate. La notizia evidenzia come il rischio non sia necessariamente “minore”, ma semplicemente “diverso” e ancora parzialmente inesplorato. Molti utilizzatori, inoltre, diventano fumatori duali, consumando sia tabacco che vapore, il che moltiplica esponenzialmente il carico di sostanze tossiche nel corpo, rendendo il profilo di rischio complessivo estremamente elevato.

La sfida per la salute pubblica e la Generazione V

L’impatto di queste scoperte sta spingendo le autorità sanitarie a riconsiderare drasticamente le normative vigenti. Il Washington Post sottolinea con forza l’emergenza legata alla cosiddetta “Generazione V”, ovvero i giovani nati e cresciuti nell’era dello svapo, che stanno sviluppando una dipendenza dalla nicotina con una rapidità senza precedenti. La percezione di basso rischio ha portato milioni di adolescenti a fare un uso smodato di questi dispositivi, ignorando che i loro polmoni, ancora in fase di sviluppo, sono particolarmente vulnerabili ai danni molecolari. La necessità di campagne di sensibilizzazione basate su prove scientifiche solide è diventata una priorità per la salute pubblica, nel tentativo di arginare quella che molti esperti definiscono una potenziale epidemia di malattie croniche e tumori che si manifesterà nei prossimi decenni se non si interviene con restrizioni più severe sulla vendita e sul marketing.