Gli eventi meteo estremi stanno accelerando la perdita di zone umide tidali: lo dimostrano i dati satellitari

Le zone umide tidali sono ecosistemi cruciali, ma vulnerabili. Paludi tidali, foreste di mangrovie e piane di marea sostengono la biodiversità, proteggono dalle inondazioni e dagli storm surge, sequestrano carbonio e migliorano la qualità dell’acqua. A causa dello sviluppo umano e dei cambiamenti climatici, le aree di zone umide tidali si stanno riducendo a livello globale. Un nuovo studio, basato su 40 anni di dati satellitari, mostra che questa perdita si sta accelerando negli Stati Uniti e che tale accelerazione è sempre più alimentata da eventi meteorologici estremi.

Questo lavoro è stato condotto da Xiucheng Yang, ex ricercatore post-dottorato presso l’Università del Connecticut e attuale ricercatore senior presso l’Università di Victoria, e da Zhe Zhu, professore associato e direttore del Global Environmental Remote Sensing (GERS) Laboratory presso il Dipartimento di Risorse Naturali e Ambiente del College of Agriculture, Health and Natural Resources (CAHNR). Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Nature Communications.

“Ciò che offriamo qui è un monitoraggio continuo e costante dei cambiamenti nelle zone umide tidali”, afferma Yang. “In questo modo possiamo collegare il cambiamento a eventi specifici come uragani o tempeste“.

L’ipotesi predominante sulle cause della perdita di zone umide di marea ha a lungo attribuito la responsabilità all’innalzamento del livello del mare. Tuttavia, la ricerca di Yang e Zhu dimostra che la questione è più complessa.

Le tempeste emergono come principali responsabili

Questo studio rappresenta la prima volta in assoluto in cui gli scienziati sono riusciti a collegare la perdita di zone umide di marea a specifici eventi tempestosi. Ciò è particolarmente significativo, dato che le tempeste stanno diventando più intense e frequenti a causa dei cambiamenti climatici.

“Separando i cambiamenti improvvisi (ad esempio, eventi meteorologici estremi) e i cambiamenti graduali (ad esempio, l’innalzamento del livello del mare), siamo in grado di quantificare il loro contributo alla perdita di zone umide di marea”, afferma Zhu. “La perdita totale di superficie è ancora dominata dall’innalzamento del livello del mare. Ma, se si considera l’accelerazione di questa perdita, si nota che è in realtà dominata dagli eventi meteorologici estremi (1,4 volte superiore a quella dei fattori di stress cronici)”.

Dal 1985, gli Stati Uniti hanno perso oltre il 7,5%, ovvero 1.600 chilometri quadrati, delle loro zone umide tidali. Questa perdita sta accelerando di circa 0,73 chilometri quadrati all’anno.

Nuovi strumenti decodificano una linea costiera in continuo cambiamento

Lo studio delle zone umide tidali rappresenta una sfida unica per i ricercatori, poiché il paesaggio cambia con le maree. Per compensare questa influenza, Yang e Zhu hanno sviluppato un modello di serie temporali chiamato DECODE (DEtection and Characterization of cOastal tiDal wEtlands). Sebbene gli algoritmi esistenti possano determinare il tipo di terreno rappresentato in un’immagine, i ricercatori hanno storicamente faticato ad attribuire le perdite mappate a specifici eventi meteorologici estremi del passato, al fine di determinare quando e perché l’area delle zone umide tidali si stesse riducendo nel tempo.

“Non disponiamo di mappe complete dei fattori determinanti“, afferma Zhu. “Stiamo quindi utilizzando la mappa ad alta frequenza della perdita di zone umide tidali per creare un campione casuale e interpretare manualmente, analizzando i dati storici, quale sia il principale fattore determinante di questa perdita di zone umide tidali“.

Contrasti regionali negli Stati Uniti

La perdita di zone umide tidali non si verifica in modo uniforme in tutto il Paese. La Costa del Golfo sta perdendo zone umide tidali al ritmo più elevato a causa dell’alto livello relativo del mare e del crescente numero di eventi meteorologici estremi nella regione. Nella Baia di San Francisco, tuttavia, l’area delle zone umide tidali è in realtà in aumento. Ciò è dovuto agli sforzi in corso per ripristinare e proteggere le zone umide tidali e alla naturale assenza di uragani.

Un tipo di zona umida tidale, la foresta di mangrovie, sta espandendo la sua estensione. Le foreste di mangrovie stanno sostituendo le paludi tidali in alcune zone della Florida, della Louisiana e del Texas perché sono meglio adattate a gestire l’innalzamento del livello del mare e gli eventi meteorologici estremi.

Appello per un ripristino più adattivo

I ricercatori sottolineano che i loro risultati indicano la necessità critica di strategie di ripristino più adattive. “Normalmente, dopo una tempesta, le zone umide di marea sono in grado di riprendersi da sole“, afferma Yang. “A causa della maggiore frequenza e intensità degli uragani, stanno perdendo questa capacità di recupero. Ciò significa che, dopo un uragano, dobbiamo adottare un piano di gestione più proattivo per aiutarle a tornare alle condizioni prestabilite”.