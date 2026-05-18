Gli Stati Uniti concedono una deroga di 30 giorni sul petrolio russo

Il Dipartimento del Tesoro ha annunciato una deroga di 30 giorni sul petrolio russo, permettendo alle nazioni più vulnerabili di ottenere temporaneamente il petrolio caricato sulle navi e rimasto bloccato in mare. La misura è stata concepita come risposta immediata alle difficoltà di approvvigionamento energetico in alcuni Paesi e rappresenta un tentativo di garantire un accesso diretto a risorse già disponibili, evitando interruzioni che potrebbero aggravare la crisi energetica globale. La deroga, limitata nel tempo, offre ai governi più fragili la possibilità di assicurarsi forniture di petrolio senza violare le sanzioni statunitensi esistenti, consentendo così una gestione più flessibile delle risorse energetiche in un contesto di crescente pressione sui mercati internazionali.

Le parole di Scott Bessent: flessibilità e stabilizzazione del mercato

Il segretario al Tesoro, Scott Bessent, ha spiegato su X le motivazioni alla base della deroga. Secondo Bessent, “la deroga concederà una maggiore flessibilità” e “aiuterà a stabilizzare il mercato del petrolio”.

Queste dichiarazioni evidenziano come la misura non sia soltanto tecnica, ma risponda a esigenze di gestione strategica delle forniture. L’obiettivo principale è permettere un riequilibrio immediato, dando priorità ai Paesi più vulnerabili e assicurando che il petrolio già caricato sulle navi possa raggiungere chi ne ha più bisogno, senza creare vuoti di approvvigionamento o pressioni artificiali sui prezzi.

Una mossa anche di natura geopolitica

Oltre agli aspetti economici, la deroga ha implicazioni geopolitiche importanti. Come spiegato dallo stesso Bessent, “contribuirà inoltre a reindirizzare le forniture esistenti verso i paesi che ne hanno maggiormente bisogno, riducendo la capacità della Cina di accumulare petrolio a prezzo scontato”.

Questa frase sottolinea che la deroga non serve solo a supportare le economie più vulnerabili, ma anche a limitare comportamenti di accumulo che potrebbero distorcere il mercato globale. In altre parole, la misura mira a garantire una distribuzione più equa del petrolio russo disponibile, evitando che grandi consumatori approfittino di sconti eccessivi su merci già caricate.

Impatto sui mercati e sulle forniture

La deroga temporanea rappresenta un intervento diretto sulla flessibilità energetica globale. Consentendo l’accesso al petrolio russo bloccato in mare, la misura può contribuire a stabilizzare i prezzi nel breve periodo e a prevenire situazioni di carenza nei Paesi più vulnerabili.

Inoltre, la misura potrebbe servire da segnale agli operatori del mercato, dimostrando che esistono strumenti temporanei per gestire le tensioni e distribuire le forniture in modo più equilibrato. La combinazione tra flessibilità, stabilizzazione dei prezzi e controllo della capacità di accumulo da parte di grandi Paesi consumatori rende la deroga una mossa chiave sia sul piano economico sia su quello strategico.