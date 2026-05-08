Golfo Persico, petroliere vuote colpite dagli Stati Uniti: “hanno tentato di forzare il blocco”

Le forze armate statunitensi avrebbero condotto nuovi raid aerei contro diverse petroliere vuote che tentavano di forzare il blocco imposto all’Iran. A riferirlo è Fox News, che cita un funzionario americano di alto livello. Secondo quanto riportato dall’emittente, gli obiettivi colpiti sarebbero state le cosiddette Vlcc, sigla con cui vengono indicate enormi petroliere, in questo caso prive di carico, che stavano cercando di rientrare in Iran. La notizia riguarda in particolare diverse Vlcc, grandi navi cisterna utilizzate nel trasporto petrolifero. In base alla ricostruzione diffusa da Fox News, le petroliere colpite erano vuote e stavano tentando di rientrare in territorio iraniano.

Il dettaglio delle navi prive di carico rappresenta uno degli elementi centrali della vicenda, perché indica che i raid non avrebbero riguardato petroliere impegnate nel trasporto immediato di petrolio, ma unità che, secondo la fonte citata dall’emittente, stavano cercando di superare il blocco.

Il blocco imposto all’Iran e il tentativo di forzarlo

Al centro della vicenda c’è il blocco imposto all’Iran, che secondo quanto riferito sarebbe stato violato o comunque messo alla prova dalle petroliere colpite. Il funzionario americano citato da Fox News ha descritto l’azione delle navi come un tentativo di forzare le restrizioni in vigore. La dichiarazione riportata dall’emittente è netta: “hanno tentato di forzare il blocco”, ha affermato il funzionario.

La ricostruzione disponibile si basa su quanto riferito da Fox News, che attribuisce l’informazione a un funzionario americano di alto livello. Secondo questa versione, le forze armate statunitensi avrebbero colpito più petroliere vuote mentre tentavano di rientrare in Iran.

Al momento, le informazioni contenute nel comunicato indicano soltanto che i raid avrebbero riguardato diverse Vlcc prive di carico e che l’azione sarebbe stata motivata dal tentativo delle navi di forzare il blocco.