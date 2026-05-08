Gran Sasso, 11 metri di neve: corsa contro il tempo per riaprire la strada di Fonte Cerreto

Prosegue senza sosta l’impegno della Provincia per restituire alla fruibilità pubblica la strada di collegamento tra Fonte Cerreto e l’albergo del Gran Sasso. Un intervento complesso, reso particolarmente difficile dall’eccezionale quantità di neve accumulata lungo il tracciato: in alcuni punti il manto supera infatti gli 11 metri di altezza. Per accelerare le operazioni è prevista l’attivazione di una vera e propria task force composta da Provincia, Comune dell’Aquila e Centro Turistico del Gran Sasso d’Italia, con l’obiettivo di mettere in campo uomini e mezzi necessari ad aprire nel più breve tempo possibile gli ultimi 3-4 km ancora impraticabili.

Sul fronte operativo, la Provincia ha schierato per la prima volta contemporaneamente tre mezzi spazzaneve tra frese e turbine, inclusa una nuova “Fresia” acquistata recentemente per un investimento di circa 300 mila euro. Una dotazione che punta a velocizzare in maniera significativa gli interventi di sgombero e a garantire il ripristino del collegamento in tempi rapidi.