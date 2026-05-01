Guasto alla linea ferroviaria delle Cinque Terre: disagi tra La Spezia e Genova, passeggeri nel caos

Questa mattina, un grave guasto alla linea ferroviaria all’altezza delle Cinque Terre ha causato forti disagi alla circolazione dei treni tra La Spezia e Genova. I problemi sono iniziati alle 6 di questa mattina, quando una sospensione della circolazione ha fermato i treni per diverse ore. Solamente alle 11:50 è stato possibile concludere l’intervento tecnico da parte di RFI (Rete Ferroviaria Italiana), ma i disagi sono continuati a causa dei rallentamenti che hanno interessato numerose tratte.

Il guasto ha riguardato una porzione cruciale della linea ferroviaria che collega la Liguria alla Toscana. Fin dalle prime ore della mattinata, la circolazione dei treni è stata interrotta, con notevoli disagi per i pendolari, i turisti e i villeggianti che, in vista del ponte festivo, avevano scelto di viaggiare nella zona delle Cinque Terre. Inizialmente, RFI ha indicato che l’intervento sarebbe stato risolutivo nel giro di poche ore, ma la realtà si è rivelata più complessa. A causa della natura del guasto e dell’impegno richiesto per ripristinare la normale funzionalità della linea, la situazione è rimasta critica fino a tarda mattinata.

Alle 11:50, dopo l’intensa attività degli operatori, l’intervento tecnico si è concluso. Tuttavia, la linea ha continuato a essere parzialmente interessata da rallentamenti. I treni in transito, tra cui quelli ad alta velocità, Intercity e i treni regionali, hanno dovuto fare i conti con un aumento dei tempi di percorrenza, che in alcuni casi ha raggiunto anche i 30 minuti rispetto al normale.

L’aumento dei tempi di percorrenza e le cancellazioni

L’alterazione della normale circolazione ha avuto un impatto significativo sul servizio, con molti treni che hanno registrato un maggiore tempo di percorrenza. Trenitalia ha comunicato che i treni ad alta velocità, gli Intercity e i treni regionali “possono registrare un maggior tempo di percorrenza attuale fino a 30 minuti”. Questa notizia ha creato ulteriore frustrazione tra i passeggeri, soprattutto tra coloro che si trovavano già a bordo dei treni o che avevano pianificato viaggi per motivi turistici o lavorativi.

Inoltre, a causa della crescente confusione, diversi treni sono stati cancellati. Tra questi, anche alcuni convogli con destinazione Genova, La Spezia e altre città della Liguria, creando un caos senza precedenti nelle stazioni. Numerosi passeggeri, tra cui molti turisti, si sono riversati sugli altri treni in partenza, generando forti assembramenti e disagi logistici. A causa di questa situazione, le autorità hanno dovuto prendere misure drastiche per evitare il collasso del sistema ferroviario.

Il caso del Regionale 12363 fermato a Genova Brignole

Uno dei momenti più critici di questa situazione si è verificato con il fermo del treno regionale 12363 alla stazione di Genova Brignole. Secondo quanto riportato dalla polizia ferroviaria, il convoglio è stato fermato e i passeggeri, tra cui molti turisti e villeggianti diretti alle Cinque Terre, sono stati fatti scendere. “In molti sono stati fatti scendere e invitati a prendere il treno successivo”, ha dichiarato una fonte ufficiale di Trenitalia. Questa decisione ha sollevato disagi e malcontento tra i viaggiatori, costretti a trovare soluzioni alternative per proseguire il loro viaggio.

Le conseguenze per i viaggiatori e il turismo

Il guasto e le successive difficoltà di circolazione ferroviaria hanno avuto un forte impatto anche sul settore turistico. Le Cinque Terre, uno dei luoghi più visitati in Liguria, sono particolarmente dipendenti dalla rete ferroviaria per il flusso turistico. Le cancellazioni dei treni e i rallentamenti hanno messo in difficoltà molti turisti, molti dei quali si trovavano sulla tratta per godersi una delle destinazioni più iconiche d’Italia.

Anche il ritorno dei villeggianti nelle città limitrofe, come La Spezia e Genova, è stato complicato dalla situazione. Le lunghe attese e la necessità di riprogrammare i propri spostamenti hanno causato frustrazione tra i passeggeri. Il turismo ferroviario è uno degli elementi chiave per la Liguria, e i disagi di oggi rischiano di danneggiare ulteriormente l’immagine di un sistema ferroviario già sotto pressione.

Sebbene l’intervento tecnico sia riuscito a risolvere il guasto, le conseguenze per i passeggeri si sono fatte sentire per tutta la giornata, e i rallentamenti continuano a interessare la tratta tra La Spezia e Genova. La situazione ha messo in evidenza l’importanza di una manutenzione tempestiva e dell’efficienza delle infrastrutture ferroviarie, soprattutto in un periodo di alta stagione turistica. Trenitalia e RFI stanno cercando di ripristinare completamente la regolarità dei treni.