Hantavirus a bordo della MV Hondius: piano di rimpatrio e misure di isolamento in atto

La situazione a bordo della nave crociera MV Hondius, che ha registrato un focolaio di hantavirus, continua a evolversi rapidamente. Le autorità sanitarie e di protezione civile degli Stati membri dell’Unione Europea sono impegnate in un continuo aggiornamento e coordinamento per gestire il caso, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei passeggeri e della popolazione civile. Il governo spagnolo, insieme alle autorità internazionali, ha messo in atto un piano rigoroso per gestire l’arrivo della nave a Tenerife, che è previsto per domenica a mezzogiorno. Oggi, la Commissione Europea ha ospitato una riunione con le autorità sanitarie e di protezione civile degli Stati membri per fornire gli ultimi aggiornamenti riguardo ai casi di hantavirus a bordo della MV Hondius. L’incontro ha avuto lo scopo di garantire un buon coordinamento su temi cruciali come il rimpatrio dei passeggeri, le linee guida sulla quarantena e la comunicazione dei rischi.

Un portavoce dell’esecutivo Ue ha spiegato che il Meccanismo di Protezione Civile è stato attivato dalla Spagna per garantire che l’emergenza venga affrontata con la massima efficienza. “Domani si terranno ulteriori discussioni per esaminare e definire i protocolli sulla quarantena e le linee guida”, ha precisato.

Dettagli sul piano di rimpatrio

Il piano di rimpatrio per i passeggeri e l’equipaggio della MV Hondius prevede che la nave, con a bordo persone provenienti da numerosi Paesi, resterà in rada davanti al porto di Granadilla de Abona, senza attraccare. I passeggeri saranno trasferiti a terra con l’ausilio di lance rapide, ma non scenderanno dalla nave se non per essere trasferiti direttamente all’aeroporto per il rimpatrio nel loro Paese d’origine.

“Nessuno scenderà dalla nave, se non per andare direttamente in aeroporto per il rimpatrio nel proprio Paese d’origine”, ha assicurato Virginia Barcones, direttore generale della Protezione Civile. Inoltre, l’area circostante sarà completamente isolata dalla popolazione civile e ben perimetrata, per prevenire qualsiasi rischio di contagio. Le autorità spagnole stanno preparando i rimpatri con l’Olanda, Paese di bandiera della nave.

I Paesi coinvolti e l’attivazione del Meccanismo Europeo di Protezione Civile

L’Olanda, paese di bandiera della nave crociera, ha assunto pienamente la sua responsabilità in relazione alla situazione, secondo quanto dichiarato dalla Barcones. 23 Paesi d’origine dei passeggeri sono stati coinvolti, con 12 di essi che hanno aderito al Meccanismo europeo di Protezione Civile. La Commissione Europea coordinerà l’evacuazione di questi passeggeri.

Fra i Paesi membri dell’Unione Europea, tra i più coinvolti ci sono i Paesi Bassi, con 6 passeggeri e 5 membri dell’equipaggio, e la Germania, con 7 passeggeri e 1 membro dell’equipaggio. Altri Paesi coinvolti includono Francia, Ucraina, Turchia, Irlanda, Belgio, Grecia, Polonia, Portogallo e Montenegro.

In aggiunta, ci sono anche passeggeri provenienti da Filippine, Gran Bretagna, Stati Uniti, Canada, Australia, India, Russia e Guatemala. Le autorità stanno coordinando voli speciali per il rimpatrio di queste persone, con la partecipazione attiva di alcuni Paesi extra-comunitari come gli Stati Uniti e il Regno Unito.

La risposta degli Stati Uniti e la situazione sanitaria

Il governo degli Stati Uniti sta monitorando attentamente la situazione a bordo della MV Hondius, in cui è stata confermata la presenza di hantavirus tra alcuni passeggeri. Il Dipartimento di Stato ha assicurato che la massima priorità rimane la salute e la sicurezza dei cittadini americani a bordo. In una nota ufficiale, i Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (CDC) hanno dichiarato che la situazione è sotto controllo, ma che stanno continuando a lavorare a stretto contatto con i loro partner internazionali per fornire assistenza tecnica e indicazioni per mitigare i rischi.

“Al momento, il rischio per la popolazione americana è estremamente basso”, si legge nella nota diffusa dal CDC, aggiungendo che tutti gli americani a bordo della nave sono stati esortati a seguire le indicazioni delle autorità sanitarie. Il governo degli Stati Uniti ha anche comunicato che sta pianificando il rimpatrio dei propri connazionali a bordo, con un aereo che sarà inviato appositamente per questo scopo.

Misure di sicurezza e risvolti futuri

Le misure messe in atto dalle autorità sono severe e mirano a prevenire qualsiasi possibilità di diffusione dell’hantavirus, malattia che ha suscitato preoccupazione a bordo della nave. Le operazioni di rimpatrio saranno monitorate attentamente per garantire che tutti i passeggeri, così come l’equipaggio, vengano trattati con la massima attenzione sanitaria. Gli aggiornamenti sullo stato della situazione e le nuove decisioni verranno comunicati dalle autorità sanitarie e diplomatiche nei prossimi giorni.

L’intero caso solleva interrogativi sulla gestione dei focolai di hantavirus nelle navi da crociera e sulla capacità delle autorità di gestire situazioni di emergenza su larga scala in tempi così stretti. Le azioni coordinate tra le autorità nazionali e internazionali, unendo i vari meccanismi di protezione civile, mostrano quanto sia fondamentale la cooperazione globale in situazioni di crisi sanitaria. La situazione resta monitorata e ulteriori sviluppi sono attesi nei prossimi giorni.