Hantavirus, la presidenza Ue attiva il dispositivo di monitoraggio

La presidenza di turno cipriota del Consiglio Ue ha deciso di attivare il meccanismo integrato di risposta politica alle crisi (IPCR) in risposta all’allarme Hantavirus. “A titolo precauzionale, abbiamo deciso di ricorrere alle riunioni dell’IPCR per monitorare la situazione e facilitare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri“, ha fatto sapere un portavoce della presidenza. Oggi la Commissione europea ha fornito agli ambasciatori dei Ventisette una panoramica della situazione e degli sforzi compiuti finora per garantire il coordinamento. Sebbene il rischio per la popolazione sia basso, il monitoraggio della situazione epidemiologica proseguirà. Le strutture sanitarie Ue competenti sono state attivate sin dalla prima notifica inviata tramite il sistema di allerta e risposta precoce dell’Ue il 9 maggio.