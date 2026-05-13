Hantavirus, Ministero della Salute: negativi i test eseguiti

Il Ministero della Salute ha comunicato che gli accertamenti virologici effettuati ieri a Milano sul turista britannico, rintracciato e posto in quarantena dopo essere stato individuato a bordo del volo Sant’Elena–Johannesburg, hanno dato esito negativo. Negativo anche il test del suo accompagnatore, che viaggiava con lui in Italia. Esiti negativi sono stati registrati inoltre per il giovane calabrese attualmente in isolamento fiduciario e per la turista ricoverata a Messina per una polmonite, proveniente da un’area endemica dell’Argentina. In entrambi i casi, i campioni sono stati analizzati presso l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani”. Il Ministero ha infine ribadito che, allo stato attuale, il rischio legato al virus in Europa resta molto basso e, di conseguenza, anche in Italia.

La nota dell’Asp di Messina

In una nota il direttore dello Spem (servizio epidemiologico medicina preventiva) dell’Asp di Messina Mariella Santoro comunica che dall’ospedale Spallanzani di Roma fanno sapere che i campioni prelevati sulla paziente Argentina ricoverata al Policlinico di Messina in isolamento sono negativi, quindi la signora non ha l’hantavirus. Il Ministero della Salute aveva informato che nella serata era stato richiesto ed effettuato un test per Hantavirus su una turista argentina partita da una zona endemica il 30 aprile scorso e arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. La turista si è successivamente recata a Messina dove è stata ricoverata al Policlinico di Messina per una polmonite. Le autorità sanitarie locali avevano chiesto di effettuare il test per hantavirus. Il campione relativo alla turista è stato trasportato dai Nas allo Spallanzani di Roma dove è stato analizzato.