Hantavirus, Ministero della Salute: “nessun allarme, siamo lontani da una pandemia”

Il Ministero della Salute rassicura sulla situazione legata ai contagi da Hantavirus su una nave da crociera. “Non c’è il rischio di una nuova pandemia da Hantavirus, non ci troviamo nella stessa situazione del Covid, attualmente non c’è nessun allarme, è un virus diverso dal Covid seppure più letale, a basso contagio; la principale trasmissione è attraverso saliva, urina, feci di roditori e solo in piccola parte per via aerea e inter-umana”, ha detto a Rai News24 il capo del Dipartimento prevenzione del Ministero della Salute, Mara Campitiello. “Il periodo di incubazione è lungo, quindi è giusto consigliare l’isolamento. La contagiosità sembra non essere in fase pre-clinica ma al momento dei sintomi. Attualmente i 4 passeggeri non presentano alcun sintomo“, ha aggiunto, riferendosi ai 4 cittadini italiani passeggeri di un volo KLM passato per Roma e sul quale per alcuni minuti a Johannesburg era salita una donna poi deceduta per Hantavirus. I quattro sono stati segnalati dal Ministero della Salute alle Regioni Veneto, Calabria, Campania e Toscana, che da ieri mattina hanno attivato la sorveglianza attiva.

“Quindi senza fare allarmismi, la situazione – ha concluso – non è paragonabile al momento a quella del Covid. Siamo lontani sicuramente da una pandemia”.