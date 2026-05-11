Hantavirus, Ministero della Salute: “rischio basso”, circolare in arrivo

Il livello di allerta relativo al rischio di contagio da Hantavirus rimane al momento “basso“. A confermarlo è il Ministero della Salute, che tuttavia sta predisponendo una circolare destinata alle Regioni e agli uffici di frontiera. Il documento avrà l’obiettivo di fornire un quadro aggiornato della situazione epidemiologica e indicazioni operative su come intervenire in caso di sospetti casi, anche sulla base delle raccomandazioni del European Centre for Disease Prevention and Control (Ecdc). Tra le misure previste nella circolare figurano indicazioni su tracciamento dei contatti, sorveglianza attiva e, se necessario, l’adozione di isolamenti fiduciari per i soggetti che dovessero manifestare sintomi compatibili con l’infezione.

La notizia dell’invio della circolare è stata anticipata da Corriere, Repubblica e Messaggero. Al momento in Italia restano solo 4 le persone sotto osservazione, quelle presenti sul volo KLM dove è stata presente per pochi minuti una donna contagiata e poi deceduta. I 4 passeggeri sono asintomatici e in sorveglianza attiva.