I segreti della resistenza sismica della Piramide di Cheope: uno studio scientifico svela come sopravvive ai terremoti

La Grande Piramide di Cheope, situata nella piana di Giza e completata durante l’Antico Regno egizio tra il 2600 e il 2450 a.C., continua a sorprendere la comunità scientifica internazionale per le sue incredibili caratteristiche ingegneristiche. Un esteso studio scientifico pubblicato sulla prestigiosa rivista Scientific Reports ha gettato nuova luce sui segreti architettonici che hanno permesso a questa monumentale struttura di resistere ai terremoti per circa 4600 anni senza subire danni significativi al suo corpo principale. La ricerca, condotta da un team di scienziati tra cui Asem Salama, Mohamed ELGabry, Ayman Hamed, Sakuji Yoshimura, Hesham M. Hussein e Mohamed Maklad, fornisce per la prima volta una spiegazione quantitativa e geofisica della straordinaria resilienza sismica del monumento.

Il mistero della longevità millenaria della piramide di Cheope

Nel corso della sua lunghissima storia, la Grande Piramide ha affrontato numerosi eventi sismici di forte intensità verificatisi entro un raggio di ottanta chilometri dal suo epicentro. Tra i più rilevanti documentati dalle cronache storiche si annoverano il violento terremoto del 7 agosto 1847, localizzato nei pressi di El-Fayoum a circa settanta chilometri di distanza, con una magnitudo stimata di 6.8, e quello del 12 ottobre 1992, di magnitudo 5.8, che causò soltanto la caduta di alcuni blocchi di rivestimento dalle sezioni sommitali. Fino ad oggi, le teorie che cercavano di spiegare come un colosso composto da circa due milioni e trecentomila blocchi di pietra potesse assorbire tali sollecitazioni rimanevano prive di un solido supporto empirico. Questo nuovo studio colma tale lacuna, analizzando le proprietà dinamiche interne della struttura attraverso metodi geofisici avanzati e non invasivi.

La tecnologia del rumore ambientale per studiare il monumento

Per comprendere la risposta dinamica della piramide alle sollecitazioni sismiche, i ricercatori hanno condotto un’indagine approfondita basandosi sul monitoraggio del rumore ambientale. Questa tecnica d’avanguardia sfrutta i segnali naturali sempre presenti nell’ambiente, generati sia dalle attività umane sia da fattori climatici e oceanici. Le misurazioni sono state effettuate posizionando accelerometri ad alta sensibilità in trentasette punti strategici distribuiti capillarmente all’interno delle camere interne, sui blocchi costruttivi esterni e nel terreno circostante la piramide. Al fine di garantire la massima accuratezza dei dati raccolti, i rilievi sono stati eseguiti in totale assenza di attività turistiche o visite guidate. I dati sono stati successivamente elaborati attraverso l’analisi del rapporto spettrale tra componenti orizzontali e verticali, nota come metodologia HVSR o metodo Nakamura.

Il segreto delle frequenze: l’isolamento naturale dal terreno

Il risultato più sorprendente emerso dall’analisi dei dati riguarda la frequenza fondamentale della piramide. Circa il settantasei per cento delle misurazioni effettuate all’interno del monumento ha rivelato una frequenza uniforme compresa tra 2.0 e 2.6 hertz, con un valore medio stabilmente attestato intorno ai 2.3 hertz. Questa spiccata uniformità indica un’eccezionale omogeneità delle caratteristiche dinamiche dell’intera struttura muraria. L’aspetto cruciale dal punto di vista ingegneristico è che questa banda di frequenza si discosta nettamente da quella rilevata nel terreno circostante della piana di Giza, la quale presenta una frequenza fondamentale media di circa 0.6 hertz. Questo marcato disallineamento impedisce il verificarsi del fenomeno della risonanza per interazione terreno-struttura, che rappresenta una delle cause principali di crollo negli edifici moderni colpiti da un sisma. In pratica, le onde sismiche che viaggiano attraverso il suolo non riescono a trasferire in modo efficiente la propria energia distruttiva alla piramide.

Le camere di scarico e il controllo dell’amplificazione sismica

Un altro fattore determinante per la salvaguardia delle stanze interne risiede nella variazione dell’amplificazione sismica relativa all’altezza del monumento. Lo studio evidenzia che l’amplificazione aumenta progressivamente con l’elevazione a partire dal livello del suolo fino a raggiungere la quota di circa quarantotto metri, dove si trova la Camera del Re. In questa specifica area e nel suo condotto di accesso, le vibrazioni subiscono un’amplificazione pari a quattro volte rispetto al livello della roccia di base. Tuttavia, salendo ulteriormente tra i quarantotto e i sessantuno metri di altezza, in corrispondenza delle celebri camere di scarico posizionate sopra il soffitto della Camera del Re, il fattore di amplificazione scende in modo significativo fino a un valore di circa tre. Questa variazione dimostra come la geometria interna di questi ambienti non serva solo a sopportare il peso statico della muratura sovrastante, ma svolga un ruolo attivo nello smorzare la risposta sismica, riducendo le sollecitazioni meccaniche sulla camera sottostante e preservandone l’integrità nei millenni. Al contrario, nella Camera Sotterranea, scavata direttamente nella roccia madre, l’amplificazione è risultata pari a uno, a conferma dell’assenza di fenomeni di amplificazione locale a livello profondo.

Geometria e roccia: gli altri pilastri della stabilità faraonica

Oltre alle proprietà di risonanza e amplificazione spettrale, la Grande Piramide beneficia di una serie di caratteristiche geometriche e geotecniche intrinseche che ne massimizzano la stabilità. Il monumento sorge su un massiccio basamento di calcare duro, una scelta di fondazione ideale per incrementare la resistenza strutturale alle onde d’urto del sottosuolo. Dal punto di vista della distribuzione delle masse, la quasi totalità del peso della piramide è concentrata in prossimità del terreno e diminuisce progressivamente verso l’alto, garantendo un baricentro basso e stabile contro il rischio di ribaltamento. Il design simmetrico fa sì che il centro di massa e il centro di resistenza coincidano quasi perfettamente nello stesso punto, annullando o riducendo sensibilmente i deleteri effetti di torsione causati dai terremoti. Infine, l’assenza di angoli rientranti impedisce la concentrazione di tensioni localizzate, mentre la valutazione della vulnerabilità sismica del suolo di fondazione ha restituito un indice molto basso, pari a 8.2, confermando un’eccellente capacità portante del terreno.

Scienza o casualità: l’enigma dell’intenzionalità progettuale

Sebbene i dati geofisici raccolti forniscano prove quantitative inconfutabili dell’ottimizzazione strutturale della piramide di Cheope nei confronti dei pericoli sismici, gli scienziati mantengono un approccio rigoroso e prudente sul piano storico. Nel testo dello studio viene infatti sottolineato che l’analisi tramite microtremori non consente di stabilire se tale eccezionale comportamento antisismico sia il frutto di un’intenzionale e consapevole pianificazione da parte degli architetti dell’Antico Regno o se sia piuttosto una felice conseguenza della geometria piramidale e delle scelte costruttive monumentali dell’epoca. Affermare con certezza che gli antichi egizi possedessero una teoria formale di ingegneria sismica rimane un’ipotesi speculativa che non può essere confermata unicamente dalle misurazioni geofisiche attuali. Ciononostante, i risultati di questa ricerca consacrano definitivamente la Grande Piramide non solo come un capolavoro dell’arte antica, ma anche come un modello di riferimento straordinario per lo studio della conservazione a lungo termine del patrimonio archeologico mondiale.