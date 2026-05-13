I segreti dell’evoluzione sono custoditi nello smalto dei denti: così l’Homo erectus ha plasmato il DNA dell’uomo moderno

La storia dell’evoluzione umana è stata appena riscritta grazie a un manipolo di denti fossili e a una tecnologia capace di leggere i segreti biochimici più profondi della nostra specie. In un articolo scientifico pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature, un team di ricercatori guidato dalla paleogenetista Qiaomei Fu ha annunciato il successo del recupero e dell’analisi di proteine antiche provenienti dallo smalto dentale di sei individui di Homo erectus. Questi reperti, risalenti a circa 400.000 anni fa durante il Pleistocene Medio, non solo offrono una rara finestra sulla biologia di questo antico parente umano, ma dimostrano per la prima volta un legame molecolare diretto tra l’Homo erectus, i Denisoviani e, di riflesso, noi esseri umani moderni.

La rivoluzione delle proteine dello smalto dentale

Per decenni, gli scienziati hanno cercato di estrarre dati molecolari informativi dai resti di Homo erectus, una sfida titanica a causa dell’età dei campioni e dei processi di degradazione. Sebbene il DNA sia estremamente fragile e raramente sopravviva oltre i 100.000 anni in climi non glaciali, le proteine intrappolate nello smalto dentale offrono una stabilità eccezionale, fungendo da “capsule del tempo” molecolari. Il team di ricerca ha analizzato sei campioni (cinque maschi e una femmina) provenienti da tre siti archeologici chiave in Cina: Zhoukoudian, Hexian e Sunjiadong. Attraverso l’uso della spettrometria di massa tandem, gli studiosi sono riusciti a ricostruire le sequenze di proteine endogene come l’ameloblastina (AMBN) e l’amelogenina, autenticandone l’antichità tramite l’analisi dei livelli di deamidazione, un segnale tipico del trascorrere di centinaia di millenni.

Una firma genetica unica per l’homo erectus orientale

L’analisi proteomica ha portato all’identificazione di due varianti aminoacidiche cruciali presenti in tutti i campioni analizzati. La prima, denominata AMBN(A253G), rappresenta una scoperta senza precedenti: questa variante non è mai stata identificata in nessun altro lignaggio umano conosciuto, inclusi l’Homo antecessor, i Neanderthal o gli umani moderni. Questo specifico marcatore molecolare sembra essere una firma esclusiva dell’Homo erectus dell’Asia orientale, permettendo di raggruppare filogeneticamente questi esemplari e di distinguerli con certezza da altre popolazioni arcaiche. Questa scoperta mette fine a lunghi dibattiti morfologici, confermando, ad esempio, che i resti trovati nel sito di Hexian appartengono effettivamente alla stirpe dell’erectus e non a quella dei Denisoviani, come precedentemente ipotizzato da alcuni studiosi.

Il ponte genetico verso i denisoviani e l’uomo moderno

Il punto di svolta dello studio risiede nella seconda variante identificata, la AMBN(M273V). Questa particolare mutazione era stata precedentemente osservata nei Denisoviani, un gruppo umano arcaico che ha lasciato tracce significative nel genoma di alcune popolazioni moderne. La presenza di questa variante sia negli esemplari di Homo erectus cinesi di 400.000 anni fa, sia nei Denisoviani, suggerisce con forza un fenomeno di introgressione genetica. In altre parole, popolazioni imparentate con questi Homo erectus del Pleistocene Medio si sarebbero accoppiate con i Denisoviani, trasmettendo loro parte del proprio corredo molecolare. Poiché sappiamo che i Denisoviani si sono successivamente incrociati con l’Homo sapiens, ne consegue che parte del materiale genetico “super-arcaico” che portiamo ancora oggi in alcune popolazioni dell’Oceania e del Sud-est asiatico potrebbe aver avuto origine proprio nell’Homo erectus.

L’influenza super-arcaica nel patrimonio genetico moderno

Le implicazioni di questa scoperta sono vaste e ridefiniscono il concetto di interazione tra le diverse specie del genere Homo. Lo studio indica che l’Homo erectus non è stato semplicemente un ramo morto dell’evoluzione, ma un protagonista attivo che ha contribuito al mosaico genetico che compone l’umanità attuale. Le regioni del genoma denisoviano precedentemente attribuite a un misterioso gruppo “super-arcaico” sembrano ora trovare una paternità concreta nell’Homo erectus. La coesistenza di queste popolazioni in vaste aree dell’Asia orientale ha creato opportunità per scambi biologici che hanno sfidato i millenni, arrivando fino ai giorni nostri. Questa ricerca non solo illumina il passato remoto, ma sottolinea quanto la nostra identità biologica sia il risultato di una complessa e affascinante rete di incontri preistorici che la scienza sta appena iniziando a decifrare.