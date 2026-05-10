Il 10 maggio 1497 Amerigo Vespucci salpa verso il Nuovo Mondo

Il 10 maggio 1497, esattamente 529 anni fa, il navigatore fiorentino Amerigo Vespucci lasciò il porto di Cadice, in Spagna, per intraprendere quello che viene ricordato come il suo primo viaggio verso il Nuovo Mondo. Un’avventura destinata a entrare nella storia delle esplorazioni geografiche e a lasciare un segno indelebile: il continente americano avrebbe infatti preso il suo nome. Alla fine del Quattrocento, l’Europa viveva un’epoca di grandi scoperte. Dopo il viaggio di Cristoforo Colombo nel 1492, le monarchie europee erano impegnate nella ricerca di nuove rotte commerciali e territori da esplorare. In questo contesto si inserisce la figura di Vespucci, mercante, cartografo e navigatore dotato di una straordinaria curiosità scientifica.

Secondo le cronache dell’epoca, la spedizione partita da Cadice aveva l’obiettivo di esplorare le terre occidentali raggiunte pochi anni prima dagli europei. Durante i suoi viaggi, Vespucci maturò una convinzione rivoluzionaria: quelle terre non erano le Indie orientali, come inizialmente creduto da Colombo, ma un continente completamente nuovo. Fu proprio questa intuizione a renderlo celebre. Attraverso lettere e racconti di viaggio diffusi in tutta Europa, Vespucci descrisse popolazioni, coste e paesaggi sconosciuti agli europei del tempo. I suoi resoconti ebbero enorme successo e contribuirono a cambiare la percezione geografica del pianeta.

Nel 1507, il cartografo tedesco Martin Waldseemüller pubblicò una mappa del mondo in cui il nuovo continente veniva chiamato “America”, in onore di Amerigo Vespucci. Da allora, quel nome sarebbe rimasto nella storia. Oggi, a più di cinque secoli di distanza, il viaggio iniziato il 10 maggio 1497 continua a essere simbolo di esplorazione, curiosità e trasformazione culturale.