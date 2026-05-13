Il 13 maggio 1940 il celebre discorso di Churchill su “sangue, fatica, lacrime e sudore”

Il 13 maggio 1940, esattamente 86 anni fa, Winston Churchill pronunciò alla Camera dei Comuni britannica uno dei discorsi più celebri della storia contemporanea. Con parole semplici ma potentissime, il nuovo primo ministro lanciò un appello alla nazione nel momento forse più drammatico della sua storia recente: “Non ho altro da offrire che sangue, fatica, lacrime e sudore“. Quel discorso, entrato nella memoria collettiva come il “Blood, toil, tears and sweat speech“, arrivò in una fase cruciale della Seconda Guerra Mondiale. L’Europa stava crollando sotto l’avanzata della Germania nazista: pochi giorni prima, le truppe di Adolf Hitler avevano invaso Belgio, Olanda e Lussemburgo, mentre la Francia appariva ormai in grave difficoltà.

Churchill era diventato primo ministro appena 3 giorni prima, il 10 maggio 1940, succedendo a Neville Chamberlain. Il Regno Unito attraversava un momento di forte incertezza politica e militare. Molti temevano un’invasione tedesca e una possibile sconfitta britannica. In quel clima di paura, il nuovo capo del governo scelse però di non promettere vittorie facili né pace immediata. Al contrario, parlò apertamente di sacrifici, sofferenza e resistenza.

Il cuore del discorso fu proprio la sincerità del messaggio. Churchill dichiarò che l’obiettivo del governo era uno solo: vincere la guerra “a qualunque costo“. Una frase che trasformò il suo intervento in un manifesto morale e politico. Più che rassicurare, Churchill volle preparare il Paese a una lunga prova collettiva. La forza di quel discorso non stava soltanto nelle parole, ma nel tono con cui furono pronunciate. Churchill riuscì a trasmettere determinazione e coraggio in uno dei periodi più bui del Novecento. Ancora oggi gli storici considerano quell’intervento uno dei momenti decisivi nella costruzione della resistenza britannica contro il nazismo.