Il 16 maggio 1992 lo Space Shuttle Endeavour conclude con successo la sua 1ª missione

Il 16 maggio 1992 lo Space Shuttle Endeavour rientrò sulla Terra dopo aver completato con successo la missione inaugurale STS-49. L’atterraggio avvenne alla base aeronautica di Edwards, in California, chiudendo una delle missioni più spettacolari e complesse dell’epoca dello Space Shuttle. Oggi ricorre il 34º anniversario di quell’impresa che rappresentò una nuova fase per il programma spaziale americano. L’Endeavour era infatti l’ultimo shuttle costruito dalla NASA, realizzato per sostituire il Challenger, distrutto nel tragico incidente del 1986.

La missione STS-49 fu lanciata con un obiettivo estremamente delicato: recuperare e riparare in orbita il satellite per telecomunicazioni Intelsat VI, rimasto inutilizzabile dopo un lancio fallito. L’operazione richiese manovre mai tentate prima e mise alla prova l’equipaggio e le capacità tecniche della nuova navetta. Il momento più celebre della missione arrivò durante una spettacolare attività extraveicolare. Per la prima volta nella storia 3 astronauti lavorarono contemporaneamente nello Spazio aperto per catturare manualmente il satellite, un’operazione complessa che attirò l’attenzione di milioni di persone nel mondo. L’impresa dimostrò l’enorme versatilità degli shuttle americani e la crescente esperienza degli astronauti nelle missioni orbitali.

Dopo aver installato un nuovo motore sul satellite e averlo rimesso in funzione, l’Endeavour iniziò il viaggio di ritorno verso la Terra. Il rientro del 16 maggio 1992 sancì il successo totale della missione e consacrò la nuova navetta come uno dei simboli dell’esplorazione spaziale degli anni ’90. Lo Space Shuttle Endeavour avrebbe poi compiuto altre 24 missioni prima del ritiro definitivo nel 2011. Ancora oggi è considerato uno dei veicoli spaziali più iconici mai costruiti.