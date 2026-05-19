Il 19 maggio 1961 Venera 1 supera Venere e apre la strada all’esplorazione dei pianeti

Il 19 maggio 1961 l’umanità compì un passo storico nello Spazio profondo, anche se quasi nessuno poté assistervi in diretta. In quel giorno la sonda sovietica Venera 1 attraversò lo spazio nei pressi di Venere, diventando il primo manufatto costruito dall’uomo a raggiungere le vicinanze di un altro pianeta. La missione, però, aveva un sapore amaro: il contatto radio con la Terra era stato perso circa un mese prima. Nessun dato scientifico arrivò ai centri di controllo sovietici. Eppure quel volo silenzioso segnò l’inizio dell’esplorazione interplanetaria.

La corsa allo Spazio tra Stati Uniti e URSS

All’inizio degli anni ’60 il mondo viveva nel pieno della Guerra Fredda. Stati Uniti e Unione Sovietica si sfidavano non solo sul piano militare e politico, ma anche nello Spazio. Dopo il successo dello Sputnik 1 nel 1957 e il volo di Jurij Gagarin nell’aprile 1961, l’Unione Sovietica voleva dimostrare ancora una volta la propria superiorità tecnologica. Per questo venne sviluppato il Programma Venera, una serie di missioni destinate allo studio di Venere, il pianeta più vicino alla Terra per dimensioni ma avvolto da una fitta atmosfera misteriosa e allora quasi sconosciuta.

Una missione pionieristica

Lanciata il 12 febbraio 1961, Venera 1 era una sonda relativamente semplice rispetto agli standard odierni, ma straordinariamente avanzata per l’epoca. Pesava oltre 600 km ed era equipaggiata con strumenti scientifici per studiare il vento solare, i raggi cosmici e il campo magnetico interplanetario. L’obiettivo era ambizioso: raggiungere Venere e trasmettere informazioni durante il passaggio ravvicinato. La tecnologia spaziale era però ancora agli inizi. Il 17 febbraio, pochi giorni dopo il lancio, emersero problemi nei sistemi di orientamento. Il 27 febbraio arrivò l’ultimo segnale radio dalla sonda. Da quel momento, Venera 1 continuò il suo viaggio completamente sola.

Il primo incontro con un altro pianeta

Nonostante il silenzio radio, gli scienziati sovietici calcolarono che la sonda avrebbe comunque proseguito la traiettoria prevista. Il 19 maggio 1961 Venera 1 passò a circa 100mila km da Venere. Oggi quella distanza può sembrare enorme, ma all’epoca rappresentava un risultato rivoluzionario: per la prima volta un oggetto costruito dall’uomo raggiungeva lo Spazio interplanetario e superava un altro pianeta. Fu una conquista soprattutto simbolica e tecnologica. Dimostrava che era possibile inviare sonde oltre l’orbita terrestre, aprendo la strada all’esplorazione automatica del Sistema Solare.

Un’eredità fondamentale per la conquista dello Spazio

Anche se Venera 1 non inviò dati scientifici, il Programma Venera proseguì negli anni successivi con risultati straordinari. Le missioni sovietiche riuscirono infatti a ottenere le prime immagini dalla superficie di Venere e a far atterrare sonde in uno degli ambienti più estremi del Sistema Solare, con temperature superiori ai 450°C. L’esperienza accumulata grazie a quei tentativi pionieristici contribuì allo sviluppo delle future missioni spaziali verso Marte, Giove e oltre.