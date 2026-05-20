Il 20 maggio 1506 a Valladolid muore Cristoforo Colombo

Il 20 maggio 1506, nella città spagnola di Valladolid, si spegneva Cristoforo Colombo. Oggi, 20 maggio 2026, ricorrono esattamente 520 anni dalla sua morte: un anniversario che offre l’occasione per riflettere sulla figura dell’esploratore italiano che contribuì a trasformare radicalmente la percezione del mondo. Quando Colombo morì aveva circa 54 anni e le sue condizioni di salute erano ormai compromesse. Aveva trascorso gli ultimi anni cercando di ottenere dalla Corona spagnola il riconoscimento dei privilegi e delle ricompense promessi per le sue spedizioni. Un finale lontano dall’immagine del navigatore trionfante che spesso si associa al suo nome.

Eppure, la sua storia aveva cambiato per sempre il corso della civiltà. Nel 1492 Colombo partì dal porto di Palos de la Frontera con tre navi diventate leggendarie – la Niña, la Pinta e la Santa María – con l’obiettivo di raggiungere l’Asia navigando verso Ovest. L’idea nasceva da una convinzione audace: la Terra era abbastanza piccola da consentire una rotta marittima diretta verso le ricche terre orientali. La sua stima, però, era errata. Colombo aveva sottovalutato enormemente la circonferenza terrestre. Ciò che non poteva immaginare era che tra l’Europa e l’Asia si trovava un continente sconosciuto agli europei: le Americhe.

Il 12 ottobre 1492 raggiunse un’isola dei Caraibi, convinto fino alla fine della sua vita di essere arrivato nelle Indie. Per questo chiamò “indiani” le popolazioni incontrate, un termine che ha attraversato i secoli pur nascendo da un errore geografico. L’impatto delle sue spedizioni fu enorme. Si aprirono nuove rotte commerciali, iniziarono scambi di prodotti, animali e conoscenze tra continenti differenti e si avviò un processo di globalizzazione ante litteram che avrebbe cambiato economia, politica e società.

La figura di Colombo oggi viene però osservata con uno sguardo più complesso rispetto al passato. Per secoli è stato celebrato quasi esclusivamente come un eroe dell’esplorazione e della navigazione. Gli studi storici contemporanei, invece, hanno evidenziato anche le conseguenze drammatiche legate all’espansione europea nel Nuovo Mondo: sfruttamento delle popolazioni indigene, violenze, malattie e processi di colonizzazione che trasformarono profondamente intere civiltà. Ciò non riduce l’importanza storica delle sue imprese, ma invita a comprenderle nel loro contesto, evitando letture troppo semplici o esclusivamente celebrative.