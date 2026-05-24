Il 24 maggio 1883 il Ponte di Brooklyn apriva al traffico trasformando l’ingegneria moderna

Il 24 maggio è una data che segna la storia dell’ingegneria mondiale. Oggi, 24 maggio 2026, ricorrono 143 anni dall’apertura al traffico del Ponte di Brooklyn, un’infrastruttura che rappresenta un autentico manifesto del progresso industriale. Quando nel 1883 i cittadini iniziarono ad attraversarlo, il ponte appariva quasi irreale: una struttura colossale sospesa sopra l’East River, capace di unire Manhattan e Brooklyn – allora città ancora separate – attraverso una rete di cavi d’acciaio e torri monumentali che sembravano sfidare la gravità. Per i contemporanei era qualcosa di simile a ciò che oggi rappresentano i grandi progetti spaziali o i giganteschi acceleratori di particelle: una dimostrazione che i limiti tecnologici potevano essere spinti più avanti.

Una sfida tecnica

La costruzione richiese 14 anni, dal 1869 al 1883, e rappresentò una sfida tecnica di proporzioni straordinarie. Gli ingegneri dell’epoca non disponevano di simulazioni digitali, software strutturali o modelli tridimensionali. Ogni scelta progettuale nasceva da calcoli eseguiti a mano, dall’esperienza e da una comprensione ancora in evoluzione della scienza dei materiali. L’elemento rivoluzionario fu soprattutto l’impiego dell’acciaio nei cavi principali. Era una tecnologia relativamente nuova per strutture di questa scala e consentiva di raggiungere una resistenza mai vista prima. Le 4 enormi funi portanti contenevano migliaia di fili metallici intrecciati, creando una struttura in grado di distribuire pesi enormi lungo centinaia di metri.

La portata dell’impresa emergeva anche sotto il livello dell’acqua. Per costruire le fondamenta delle torri furono utilizzati giganteschi cassoni pneumatici: camere pressurizzate immerse nel fondale del fiume, nelle quali gli operai lavoravano in condizioni estreme. Molti svilupparono misteriosi malesseri che oggi identifichiamo come sindrome da decompressione, un fenomeno allora quasi sconosciuto.

L’opera costò anche sacrifici umani. Incidenti e malattie accompagnarono i lavori per anni. Persino il progettista principale, l’ingegnere John Augustus Roebling, morì poco dopo l’avvio del progetto a causa di un incidente. Suo figlio Washington Roebling assunse la direzione dei lavori, ma problemi di salute legati proprio ai cassoni pneumatici lo costrinsero a seguire il cantiere da casa. Fu sua moglie Emily Warren Roebling a diventare un anello essenziale tra l’ingegnere e il cantiere, trasformandosi di fatto in una figura decisiva per il completamento dell’opera.

Il giorno dell’inaugurazione il ponte divenne immediatamente un simbolo di modernità. Migliaia di persone si riversarono sulla struttura per attraversarla: era un collegamento tra 2 rive, ed al contempo la materializzazione di un’idea nuova di città e di futuro.