Il 24 maggio 1962 un uomo girava 3 volte intorno alla Terra e apriva una nuova rotta nello Spazio

Sessantaquattro anni fa Malcolm Scott Carpenter partiva a bordo della capsula Aurora 7: una missione che consolidò la corsa americana allo Spazio

Scott Carpenter

Il 24 maggio 1962 gli occhi del mondo erano puntati verso il cielo. In piena corsa allo Spazio tra Stati Uniti e Unione Sovietica, un altro capitolo decisivo stava per essere scritto: l’astronauta Malcolm Scott Carpenter decollò a bordo della capsula spaziale Aurora 7, compiendo 3 orbite complete attorno alla Terra. L’impresa avvenne nell’ambito del programma Mercury della NASA, il progetto con cui gli Stati Uniti cercavano di recuperare terreno dopo i primi successi sovietici. Pochi mesi prima, John Glenn aveva compiuto la prima missione orbitale americana. Carpenter diventò così il 2° astronauta degli Stati Uniti a realizzare un volo orbitale.

La raccolta di dati e il rientro

La missione durò quasi 5 ore e portò l’astronauta a osservare il nostro pianeta da una prospettiva che, all’epoca, apparteneva ancora al territorio dell’eccezionale. Dall’alto dell’orbita terrestre, Carpenter effettuò esperimenti scientifici e osservazioni atmosferiche, contribuendo a raccogliere dati preziosi per le future missioni spaziali.

Aurora 7 non fu però una missione perfetta. Durante il rientro, una serie di problemi di navigazione e un consumo di carburante superiore alle previsioni fecero atterrare la capsula a circa 400 km dal punto stabilito nell’Oceano Atlantico. Per alcune ore vi fu apprensione: Carpenter rimase disperso in mare prima di essere individuato e recuperato sano e salvo. Quell’episodio suscitò discussioni e critiche, ma col tempo la prospettiva storica ha restituito il giusto peso alla missione. Gli errori e le difficoltà incontrate divennero infatti lezioni fondamentali per migliorare le tecnologie e le procedure dei voli successivi.

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