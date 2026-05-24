Il 24 maggio 1976 il Concorde rese il cielo più piccolo

Il 24 maggio 1976, esattamente 50 anni fa, l’aviazione civile compì un salto che sembrava appartenere alla fantascienza. Quel giorno il Concorde entrò in servizio sulla rotta verso Washington, inaugurando una nuova era nei trasporti aerei internazionali. Per la prima volta, un aereo di linea passeggeri era in grado di viaggiare stabilmente a velocità superiori a quella del suono. Nato dalla collaborazione tra industrie francesi e britanniche, il Concorde rappresentava una sfida tecnologica: una macchina elegante, dal muso inclinabile e dalla caratteristica ala a delta, progettata per raggiungere oltre Mach 2, cioè più del doppio della velocità del suono.

Negli anni ’70 volare era già diventato un mezzo di trasporto sempre più diffuso, ma il Concorde prometteva qualcosa di radicalmente diverso: ridurre drasticamente i tempi di percorrenza. Un viaggio transatlantico che normalmente richiedeva 7 o 8 ore poteva essere compiuto in circa 3 ore e mezza.

L’aereo non era soltanto un mezzo di trasporto: era un simbolo. Salire a bordo significava entrare nel futuro. Politici, imprenditori, artisti e celebrità ne fecero un’icona del lusso e dell’innovazione. Per molti passeggeri l’esperienza stessa aveva qualcosa di straordinario: osservare sul display di bordo la velocità superare i 2mila km/h e sapere di viaggiare più rapidamente della rotazione terrestre.

Un sogno supersonico con tanti limiti

Ma il sogno supersonico presentava anche limiti importanti. I costi di gestione erano elevati, il consumo di carburante considerevole e il cosiddetto “bang sonico” – il rumore prodotto dal superamento della barriera del suono – impose restrizioni sui voli sopra aree abitate. Nonostante il fascino tecnologico, il modello non riuscì mai a diventare un mezzo di trasporto di massa. Decenni dopo, il Concorde resta uno dei progetti più affascinanti mai realizzati nell’aviazione civile. Il suo servizio si sarebbe concluso nel 2003, ma la sua immagine continua ancora oggi a evocare un’epoca in cui il futuro sembrava arrivare a velocità supersonica.