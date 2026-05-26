Il 26 maggio 1969 il ritorno dell’Apollo 10 aprì la strada alla Luna

Il 26 maggio di oggi ricorre un anniversario fondamentale della corsa allo Spazio: 57 anni fa, nel 1969, la missione Apollo 10 concludeva il suo viaggio con il rientro sulla Terra dopo 8 giorni nello Spazio. Un evento che spesso vive all’ombra della più celebre Apollo 11, ma che in realtà rappresentò uno dei passaggi più decisivi nella conquista della Luna. Se Apollo 11 avrebbe scritto la storia con il primo passo umano sul suolo lunare 2 mesi dopo, Apollo 10 fu la grande prova generale. Nulla venne lasciato al caso: gli astronauti testarono praticamente tutti i sistemi, le procedure e le manovre necessari per il futuro sbarco.

L’equipaggio era composto da 3 astronauti: Thomas Stafford, John Young e Eugene Cernan. Durante la missione, il modulo lunare – soprannominato “Snoopy” – si separò dal modulo di comando “Charlie Brown” e si spinse fino a circa 15 km dalla superficie della Luna. Una distanza incredibilmente ridotta: in termini spaziali, quasi una carezza.

Mancava un solo gesto: scendere. Quella scelta non fu dettata da prudenza tecnica, ma da una precisa strategia. La NASA aveva stabilito che Apollo 10 dovesse simulare l’allunaggio senza completarlo. L’obiettivo era verificare che tutto funzionasse perfettamente: dalla separazione dei moduli alle comunicazioni, dalla navigazione ai sistemi di rientro. La missione, però, regalò anche momenti di forte tensione. Durante una fase di manovra, il modulo lunare iniziò a ruotare in modo imprevisto, creando alcuni istanti di preoccupazione a bordo. Gli astronauti riuscirono comunque a ristabilire rapidamente il controllo della situazione, evitando conseguenze gravi.

Il 26 maggio 1969, con l’ammaraggio nell’Oceano Pacifico, Apollo 10 dimostrò che l’impresa era davvero possibile. Il test era superato. Meno di 2 mesi dopo, il 20 luglio 1969, il mondo avrebbe assistito al primo sbarco umano sulla Luna con la missione Apollo 11. Spesso la storia ricorda chi arriva per primo, ma ci sono missioni che rendono possibile quel traguardo. Apollo 10 fu una di queste: la prova generale che trasformò un sogno in una certezza.