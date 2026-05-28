Il 28 maggio 585 a.C. la celebre “Battaglia dell’Eclissi”, il cielo fermò una guerra

Il 28 maggio è una data che attraversa i millenni portando con sé uno degli episodi più straordinari della storia antica: la celebre “Battaglia dell’Eclissi“, combattuta nel 585 a.C. sulle rive del fiume Halys, nell’attuale Turchia. Secondo gli storici antichi, proprio mentre gli eserciti dei Medi e dei Lidi si affrontavano in uno scontro sanguinoso, il cielo si oscurò improvvisamente in pieno giorno. Era un’eclissi solare totale. L’evento fu interpretato dai combattenti come un segno divino così potente da interrompere immediatamente la battaglia e spingere i due regni a negoziare la pace.

A raccontare l’episodio fu soprattutto lo storico greco Erodoto, che descrisse come l’eclissi avesse gettato nel panico i soldati dei 2 schieramenti. Da una parte c’erano i Medi guidati dal re Ciassare, dall’altra i Lidi del celebre re Aliatte. Da anni le 2 potenze combattevano per il controllo dell’Anatolia, ma quel fenomeno celeste trasformò il corso della guerra in poche ore.

La Battaglia dell’Eclissi è rimasta famosa anche per un altro motivo: la tradizione attribuisce al filosofo e astronomo greco Talete di Mileto la previsione dell’eclissi stessa. Se il racconto fosse del tutto corretto, si tratterebbe di uno dei primi esempi storici di previsione astronomica documentata. Gli studiosi moderni discutono ancora sulla reale precisione di quella previsione, ma l’episodio continua ad affascinare storici e astronomi.

Dopo l’interruzione dello scontro, Medi e Lidi firmarono un trattato di pace sancito anche da un matrimonio dinastico. Il fiume Halys – oggi chiamato Kızılırmak – divenne il confine tra i due regni, ponendo fine a una lunga stagione di conflitti. A distanza di 2.611 anni, questa vicenda conserva un fascino unico perché mostra quanto, nel mondo antico, i fenomeni naturali potessero influenzare direttamente la politica, la guerra e le decisioni dei sovrani. Oggi sappiamo spiegare scientificamente un’eclissi solare, ma nel VI secolo a.C. l’improvvisa scomparsa del Sole appariva come un messaggio degli dèi.