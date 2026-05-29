Il 29 maggio 2012 la terra trema e sconvolge l’Emilia-Romagna

Alle 9 del mattino del 29 maggio 2012 la terra tornò a tremare violentemente in Emilia-Romagna. Dopo la forte scossa del 20 maggio, che aveva già seminato paura e distruzione, un nuovo terremoto colpì la pianura emiliana con una magnitudo 5.8, aggravando una situazione già drammatica. Fu uno dei momenti più difficili della storia recente italiana. Interi paesi vennero feriti, migliaia di persone persero la casa e numerosi edifici storici e industriali crollarono sotto la forza del sisma.

Il sisma nel cuore produttivo del Paese

L’epicentro della scossa fu localizzato tra le province di Modena, Ferrara e Mantova. I Comuni di Mirandola, Finale Emilia, Medolla e Cavezzo subirono danni enormi. Il terremoto provocò vittime, feriti e un’ondata di paura che si diffuse in tutta la penisola. Molte persone si trovavano al lavoro quando capannoni industriali e strutture produttive cedettero improvvisamente. L’Emilia-Romagna, considerata fino ad allora un’area a rischio sismico moderato rispetto ad altre regioni italiane, si scoprì improvvisamente vulnerabile.

Chiese, torri e monumenti distrutti

Il sisma non colpì soltanto abitazioni e fabbriche. A subire danni gravissimi fu anche il patrimonio storico e artistico della regione. Campanili crollati, chiese lesionate, castelli medievali danneggiati: immagini che fecero il giro del mondo e mostrarono quanto fragile possa essere la memoria architettonica italiana davanti alla forza della natura. Particolarmente simbolico fu il crollo della Torre dei Modenesi a Finale Emilia, diventata uno dei simboli della tragedia.

La solidarietà e la ricostruzione

Accanto alla devastazione emerse però anche una straordinaria capacità di reazione. Volontari, protezione civile, vigili del fuoco e cittadini comuni si mobilitarono immediatamente per assistere le popolazioni colpite. Nei mesi successivi iniziò una lunga opera di ricostruzione che coinvolse abitazioni, scuole, imprese e monumenti storici. Molte aziende riuscirono a ripartire nonostante i danni enormi, contribuendo alla rinascita economica del territorio. Il terremoto del 2012 spinse inoltre l’Italia a riflettere con maggiore attenzione sulla sicurezza antisismica degli edifici, soprattutto nelle aree industriali.