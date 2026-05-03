Il 3 maggio 1938 la visita di Hitler nell’Italia fascista

Il 3 maggio 1938 Adolf Hitler giunse in Italia per una visita ufficiale destinata a rafforzare l’alleanza con il regime fascista guidato da Benito Mussolini. L’incontro tra i 2 leader fu una dimostrazione pubblica di intesa ideologica e strategica tra 2 regimi autoritari che avrebbero inciso profondamente sul destino dell’Europa. L’arrivo di Hitler trasformò città come Roma e Firenze in scenografie monumentali, preparate con cura per impressionare l’ospite tedesco. Parate militari, decorazioni imponenti e folle organizzate fecero da cornice a una visita costruita nei minimi dettagli per esaltare la potenza e l’ordine dei 2 regimi. L’Italia fascista voleva mostrarsi all’altezza della Germania nazista, mentre Hitler cercava conferme sulla solidità dell’alleanza.

Dietro la spettacolarità dell’evento si nascondevano però tensioni e obiettivi politici ben precisi. La Germania stava consolidando la propria espansione in Europa, mentre l’Italia cercava un ruolo di primo piano nello scenario internazionale. L’incontro contribuì a rafforzare quello che sarebbe diventato noto come “Asse Roma-Berlino”, un’intesa che pochi mesi dopo si sarebbe ulteriormente consolidata con accordi militari e politici.

Oggi, a distanza di 88 anni, questa ricorrenza invita a riflettere su come propaganda e diplomazia possano intrecciarsi nei momenti cruciali della storia. La visita del 3 maggio 1938 fu un tassello fondamentale nella costruzione di un’alleanza che avrebbe condotto allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale.