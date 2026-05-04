Il 4 maggio 1954 l’esplosione a Ribolla, una tragedia mineraria dimenticata

Il 4 maggio 1954, a Ribolla, una piccola comunità mineraria della Maremma toscana, si consumò uno dei più gravi disastri industriali del secondo dopoguerra. Nella miniera di lignite gestita dalla Montecatini, un’esplosione improvvisa – causata con ogni probabilità da una miscela letale di gas grisù e polveri – provocò la morte di 43 minatori. L’incidente avvenne nelle profondità del sottosuolo, dove gli operai lavoravano quotidianamente in condizioni difficili e spesso pericolose. I soccorsi furono immediati ma drammatici: per molti non ci fu nulla da fare. Le gallerie invase dai gas e dalle fiamme resero impossibile il salvataggio. In poche ore, Ribolla si trasformò in un paese in lutto, segnato dal dolore di decine di famiglie che persero padri, figli e fratelli.

La tragedia sollevò interrogativi profondi sulle condizioni di sicurezza nelle miniere italiane dell’epoca. Le indagini successive misero in luce gravi carenze nei sistemi di prevenzione e ventilazione, alimentando un dibattito nazionale sui diritti dei lavoratori e sulla responsabilità delle aziende. A raccontare e fissare nella memoria collettiva questo evento contribuì anche la letteratura: lo scrittore Luciano Bianciardi, originario della zona, ne fece il cuore del libro I minatori della Maremma, trasformando la cronaca in testimonianza civile.