Il 6 maggio 1976 dal catastrofico terremoto in Friuli nasceva la moderna prevenzione sismica in Italia

La sera del 6 maggio 1976, alle 21 circa, una violenta scossa di terremoto colpì il Friuli-Venezia Giulia, segnando una delle pagine più drammatiche della storia sismica italiana del Novecento. Con una magnitudo di circa 6.5, il sisma ebbe epicentro tra i comuni di Gemona del Friuli, Venzone e Trasaghis, causando distruzione diffusa e oltre 900 vittime. Interi paesi furono rasi al suolo in pochi secondi. Le costruzioni, spesso antiche e non progettate per resistere alle sollecitazioni sismiche, crollarono sotto l’energia liberata dalla crosta terrestre. Migliaia di persone rimasero senza casa, mentre le scosse di assestamento continuarono per mesi, aggravando il bilancio dei danni.

Le cause geologiche: un territorio fragile

Dal punto di vista scientifico, il terremoto del Friuli si inserisce in un contesto geodinamico complesso. L’area è infatti situata lungo la linea di collisione tra la placca africana e quella euroasiatica, un sistema che genera deformazioni e accumulo di energia nella crosta terrestre. Il sisma del 1976 fu causato dalla riattivazione di faglie profonde nelle Prealpi friulane. Quando lo stress accumulato supera la resistenza delle rocce, l’energia viene rilasciata improvvisamente sotto forma di onde sismiche. Queste onde si propagano nel terreno, provocando oscillazioni che possono essere devastanti in superficie, soprattutto in presenza di terreni poco consolidati.

La risposta scientifica e la svolta nella prevenzione

Il terremoto del Friuli rappresentò un punto di svolta per la sismologia e la gestione del rischio in Italia. Per la prima volta, la comunità scientifica e le istituzioni collaborarono in modo sistematico per analizzare l’evento e migliorare le strategie di prevenzione. Furono potenziate le reti di monitoraggio sismico e avviati studi approfonditi sulla pericolosità del territorio italiano. Si svilupparono nuove normative edilizie antisismiche, basate su criteri più rigorosi e su una migliore comprensione del comportamento delle strutture durante un terremoto. Importante fu anche l’introduzione di concetti come la “microzonazione sismica“, che consente di individuare le aree più vulnerabili all’interno di uno stesso territorio, tenendo conto delle caratteristiche geologiche locali.

La ricostruzione: un modello per il futuro

Oltre all’impatto scientifico, il Friuli divenne un esempio virtuoso di ricostruzione. A differenza di altri disastri, si adottò un approccio che coinvolgeva direttamente le comunità locali, rispettando l’identità storica e culturale dei luoghi. Paesi come Venzone furono ricostruiti secondo il concetto di “com’era e dov’era”, recuperando pietra su pietra gli edifici originari. Questo modello, basato su pianificazione, partecipazione e trasparenza, è ancora oggi considerato un riferimento nella gestione post-sismica.

Il ricordo nel 2026: tra memoria e consapevolezza

Nel 50° anniversario il terremoto del Friuli va ricordato come un momento di crescita collettiva. Le conoscenze scientifiche sviluppate dopo il sisma hanno contribuito a salvare vite umane in eventi successivi, migliorando la resilienza del Paese. In un Paese ad alta sismicità come l’Italia, il lascito del Friuli è oggi più attuale che mai.