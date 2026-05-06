Il 6 maggio 1994 l’inaugurazione dell’Eurotunnel, l’Europa si unisce sotto il mare

Il 6 maggio è una data che richiama uno dei momenti più simbolici dell’integrazione europea contemporanea. Era il 1994 quando la regina Elisabetta II del Regno Unito e il presidente francese François Mitterrand inaugurarono ufficialmente l’Eurotunnel, un’opera ingegneristica senza precedenti che, per la prima volta dalla lontana Glaciazione Würm, collegava fisicamente la Gran Bretagna al continente europeo. Lungo circa 50 km, di cui oltre 37 sotto il fondale della Manica, il tunnel rappresentò il coronamento di un sogno antico secoli: unire 2 sponde storicamente vicine ma separate da una barriera naturale e simbolica. Già nell’Ottocento erano stati immaginati progetti simili, ma solo nel XX secolo, grazie ai progressi tecnologici e alla cooperazione politica, fu possibile trasformare l’idea in realtà.

Una sfida titanica, un ponte tra popoli

Dal punto di vista tecnico, l’opera fu una sfida titanica. Migliaia di operai e ingegneri lavorarono per anni in condizioni complesse, scavando nella roccia sotto il mare e coordinando i lavori da 2 fronti opposti, britannico e francese. Il risultato fu un sistema di tunnel paralleli che oggi consente il passaggio di treni ad alta velocità, merci e veicoli, riducendo drasticamente i tempi di attraversamento della Manica.

La cerimonia inaugurale, carica di significato politico e culturale, si svolse in un clima di entusiasmo e fiducia nel futuro dell’Europa. L’Eurotunnel era un’infrastruttura di trasporto ed al contempo simbolo concreto di un continente sempre più interconnesso, capace di superare confini e diffidenze storiche. Oggi, a più di 30 anni dall’inaugurazione, l’Eurotunnel continua a essere una delle infrastrutture più strategiche d’Europa, nonostante i cambiamenti politici, come la Brexit, abbiano modificato il contesto delle relazioni tra Regno Unito e Unione Europea. Il tunnel resta comunque un ponte – invisibile ma fondamentale – tra popoli, economie e culture.