Il 7 maggio 1664 Luigi XIV inaugura Versailles, il palazzo che trasformò il potere in spettacolo

Il 7 maggio 1664, 362 anni fa, il re Luigi XIV inaugurava ufficialmente la splendida Reggia di Versailles, destinata a diventare uno dei luoghi più celebri della storia europea. Non si trattò soltanto dell’apertura di un palazzo reale: fu un evento politico, culturale e simbolico che cambiò per sempre il modo di concepire il potere monarchico. All’epoca Versailles era ancora lontana dalla grandiosità che oggi milioni di visitatori ammirano ogni anno. In origine, infatti, il sito ospitava un semplice padiglione di caccia costruito dal padre di Luigi XIV, re Luigi XIII. Il giovane sovrano però aveva un progetto molto più ambizioso: creare una residenza capace di rappresentare la forza assoluta della monarchia francese.

Per celebrare l’inaugurazione, Luigi XIV organizzò una festa spettacolare chiamata Les Plaisirs de l’Île enchantée (“I piaceri dell’isola incantata”), una settimana di giochi, banchetti, musica, teatro e fuochi d’artificio. Nobili e ambasciatori europei rimasero impressionati da quel lusso senza precedenti. Versailles divenne così il palcoscenico perfetto per il “Re Sole”, che trasformò la propria immagine in uno strumento di governo.

L’architettura della reggia era pensata per stupire. Immensi giardini geometrici, fontane monumentali, sale decorate con ori e specchi: ogni dettaglio comunicava ordine, ricchezza e controllo. Negli anni successivi, artisti e architetti come André Le Nôtre e Jules Hardouin-Mansart ampliarono ulteriormente il complesso, trasformandolo nel cuore politico della Francia.

Versailles non fu soltanto una dimora reale: Luigi XIV costrinse gran parte dell’aristocrazia a vivere a corte, sotto il controllo diretto del sovrano. In questo modo il re riuscì a limitare il potere dei nobili e a rafforzare l’assolutismo monarchico. La vita quotidiana del palazzo, fatta di cerimonie rigidissime e rituali pubblici, diventò parte integrante del governo dello Stato. Ancora oggi la Reggia di Versailles rappresenta uno dei simboli più potenti della storia francese. Dichiarata patrimonio mondiale UNESCO, continua a raccontare il fascino e le contraddizioni di un’epoca in cui il potere politico si esprimeva attraverso la magnificenza artistica e la spettacolarità.