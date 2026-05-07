Il 7 maggio 1992 il debutto dello Space Shuttle Endeavour apre una nuova fase dell’esplorazione spaziale

Il 7 maggio 1992, 34 anni fa, lo Space Shuttle Endeavour lasciava la rampa di lancio del Kennedy Space Center per compiere la sua prima missione nello Spazio. Fu un momento storico per la NASA e per tutto il programma spaziale americano: Endeavour rappresentava infatti la rinascita della flotta shuttle dopo anni difficili segnati dalla tragedia del Challenger. La missione inaugurale, denominata STS-49, aveva un obiettivo particolarmente delicato: recuperare e riparare il satellite per telecomunicazioni Intelsat VI, rimasto bloccato in orbita. L’operazione richiese manovre estremamente complesse e divenne celebre per una spettacolare attività extraveicolare condotta da 3 astronauti contemporaneamente, un record assoluto per l’epoca.

Lo Space Shuttle Endeavour era stato costruito per sostituire il tragico Space Shuttle Challenger, esploso poco dopo il decollo nel 1986. Per questo motivo il suo debutto aveva un forte valore simbolico: dimostrare che gli Stati Uniti erano pronti a riprendere con sicurezza e ambizione le missioni spaziali con equipaggio. Anche il nome “Endeavour” aveva un significato speciale. Fu scelto attraverso un concorso nazionale dedicato agli studenti americani e richiamava la nave del celebre esploratore James Cook nel XVIII secolo. Un richiamo alla scoperta e all’avventura che ben rappresentava lo spirito della missione.

Nel corso della sua carriera, Endeavour avrebbe compiuto 25 missioni spaziali, partecipando alla costruzione della Stazione Spaziale Internazionale e contribuendo a importanti ricerche scientifiche. Dopo il ritiro definitivo degli shuttle nel 2011, il veicolo è stato trasferito al California Science Center.