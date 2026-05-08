Il 8 maggio 1971 il lancio di Mariner 8, la missione NASA che non arrivò mai su Marte

L’8 maggio 1971 la NASA lanciò la sonda spaziale Mariner 8 con l’obiettivo di raggiungere l’orbita di Marte e studiarne la superficie e l’atmosfera. La missione, però, si concluse drammaticamente dopo pochi minuti: il razzo vettore perse il controllo e il veicolo precipitò nell’Oceano Atlantico. La sonda faceva parte del programma Mariner, una serie di missioni sviluppate dagli Stati Uniti durante gli anni ’60 e ’70 per esplorare i pianeti vicini. Mariner 8 avrebbe dovuto raccogliere immagini dettagliate del Pianeta Rosso e analizzare fenomeni atmosferici, temperature e caratteristiche geologiche, contribuendo alla comprensione di un mondo che allora appariva ancora misterioso.

Il lancio avvenne da Cape Canaveral Space Force Station. Tutto sembrò procedere regolarmente nelle prime fasi, ma poco dopo il decollo il secondo stadio del razzo Atlas-Centaur ebbe un malfunzionamento tecnico. Il sistema perse stabilità e la missione fu dichiarata fallita quasi immediatamente. I resti della sonda finirono nell’Atlantico: una pesante battuta d’arresto per il programma spaziale americano.

Tuttavia, il fallimento non fermò l’esplorazione di Marte. Pochi giorni dopo venne lanciata la gemella Mariner 9, che riuscì invece a entrare con successo nell’orbita marziana nel novembre dello stesso anno, diventando la prima sonda della storia a orbitare attorno a un altro pianeta. Mariner 9 inviò migliaia di immagini rivoluzionarie, rivelando vulcani giganteschi, canyon immensi e tracce di antichi corsi d’acqua. Proprio grazie anche agli errori e alle analisi successive al fallimento di Mariner 8, la NASA perfezionò tecnologie e procedure che sarebbero state fondamentali per le future missioni interplanetarie.